Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balya, Gönen ve Burhaniye'de uyuşturucuyu imali ve satışı yapıldığını belirleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 14 gram bonzai, 19 kök kenevir bitkisi, 70 gram esrar, 200 gram kenevir, 2 av tüfeği ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D, M.D, İ.H, A.U, S.S. ve F.Ş'nin işlemleri sürüyor.

