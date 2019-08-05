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Balkanlar'da "Fırtına Harekatı"nın 24. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 13:10 | Son Güncelleme

Hırvatistan ordusunun 1995'te ülkenin güneyindeki Krajina bölgesindeki Sırplara karşı gerçekleştirdiği Fırtına Harekatı'nın 24'üncü yılı dolayısıyla tören düzenlendi - Harekatın yıl dönümü, Hırvatistan'da "özgürlüğe kavuşma günü" olarak kutlanırken Sırbistan'da ise "yas günü" olarak anıldı

KNİN (AA) - Hırvatistan'ın Knin şehrinde, ülke ordusunun 1995'te Sırp güçlerine karşı gerçekleştirdiği Fırtına (Oluja) Harekatı'nın 24. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Hırvatistan ordusunun, ülkenin güneyindeki Krajina bölgesinde Sırplara karşı gerçekleştirdiği Fırtın Harekatı'nın yıl dönümü kapsamındaki anma programları, harekatta hayatını kaybedenlerin anısına yapılan anıta çiçek bırakılmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Başbakan Andrej Plenkovic ve Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic'in yanı sıra çok sayıda kurban yakınının katıldığı ilk programın ardından, merkezi tören, 24 beyaz güvercinin havaya bırakıldığı Knin Kalesi'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Kitarovic, burada yaptığı konuşmada, 24 yıl önce Hırvatistan tarihinde yeni bir sayfa açıldığını ifade ederek "24 yıl önce, Hırvatlar güçlü bir halk olduğu mesajını dünyaya gönderdi. Kendi kaderimizi kendimiz tayin ettik." dedi.

Başbakan Plenkovic de harekatın saldırgan güçlere karşı yapılmış meşru bir eylem olduğunu belirterek harekatın bugünkü Hırvatistan'ın oluşmasında kilit rol oynadığını vurguladı.

Meclis Başkanı Jandrokovic de ülke ordusuna verdikleri mücadele için her zaman minnettar kalacaklarını söyledi.

Tören kapsamında ayrıca kale içerisinde Hırvatistan bayrağı dalgalandırıldı, Hırvatistan Ordusu Akrobasi Takımı tarafından "Fırtına'nın Kanatları" isimli uçak gösterisi sergilendi.

Hırvatistan'da "özgürlüğe kavuşma günü" olarak kutlanan Fırtına Harekatı bir diğer Balkan ülkesi Sırbistan'da ise "yas günü" olarak anıldı.

Binlerce Sırp'ın hayatını kaybettiği ve 220 binden fazla kişinin sürgün edildiği yaklaşık 85 saat süren harekatın yıl dönümünde, Sırbistan, "kayıplarımızı asla unutmayacağız" mesajı verdi.

- Fırtına Harekatı

Hırvatistan'ın, 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, eski Yugoslavya ordusu (JNA) ve Hırvatistanlı Sırplardan oluşan paramiliter birlikler, ülkenin orta ve güney kısmında "Sırp Cumhuriyeti Krajina" adlı otonom bir bölge kurmuştu.

Bunun üzerine Hırvat ordusu, 1995'te Fırtına Harekatı'nı başlatarak 220 bin Sırp'ı Hırvatistan'daki topraklarından uzaklaştırmış, binden fazlasını da öldürmüştü.

Harekat kapsamında, Hırvat ordusuna mensup 196 kişi hayatını kaybetmiş, en az bin 110 kişi yaralanmıştı.

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"Fırtına" harekatı Hırvatistan tören yıl dönümü

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