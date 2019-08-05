KNİN (AA) - Hırvatistan'ın Knin şehrinde, ülke ordusunun 1995'te Sırp güçlerine karşı gerçekleştirdiği Fırtına (Oluja) Harekatı'nın 24. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Hırvatistan ordusunun, ülkenin güneyindeki Krajina bölgesinde Sırplara karşı gerçekleştirdiği Fırtın Harekatı'nın yıl dönümü kapsamındaki anma programları, harekatta hayatını kaybedenlerin anısına yapılan anıta çiçek bırakılmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Başbakan Andrej Plenkovic ve Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic'in yanı sıra çok sayıda kurban yakınının katıldığı ilk programın ardından, merkezi tören, 24 beyaz güvercinin havaya bırakıldığı Knin Kalesi'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Kitarovic, burada yaptığı konuşmada, 24 yıl önce Hırvatistan tarihinde yeni bir sayfa açıldığını ifade ederek "24 yıl önce, Hırvatlar güçlü bir halk olduğu mesajını dünyaya gönderdi. Kendi kaderimizi kendimiz tayin ettik." dedi.

Başbakan Plenkovic de harekatın saldırgan güçlere karşı yapılmış meşru bir eylem olduğunu belirterek harekatın bugünkü Hırvatistan'ın oluşmasında kilit rol oynadığını vurguladı.