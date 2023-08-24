Bambaşka Biri'nin fragmanına Hande Erçel ile Burak Deniz'in öpüşme sahnesi damga vurdu! Yorum yağdı...

Fox Tv'nin yeni sezondaki iddialı projelerinden biri olan Bambaşka Biri ilk tanıtımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı dizinin fragmanındaki Hande Erçel ile Burak Deniz'in öpüşme sahnesi çok konuşuldu.

Burak Deniz ve Hande Erçel’i yıllar sonra yeniden bir araya getiren Bambaşka Biri şimdiden büyük ilgi gördü.

Erçel ve Deniz'in öpüşme sahnesine 'Bayılıyorum bu çifte', 'Yeniden bir arada görmek çok güzel', 'Muhteşem uyum', 'Çok yakışıyorlar', 'Çiftin uyumu harika' gibi yorumlar yapıldı.

Burak Deniz’in, Türkiye’nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk karakterine, Hande Erçel’in ise dişli, gözüpek savcı Leyla karakterine hayat verdiği Bambaşka Biri 11 Eylül Pazartesi günü izleyicisinin karşısına çıkacak.

BAMBAŞKA BİRİ KONUSU NEDİR?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan’ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

