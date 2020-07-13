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Banka kartı bilgileri tehlikede!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.07.2020 13:48 | Son Güncelleme

Dünya genelinde Dark Web olarak bilinen platform kullanıcı bilgilerinizin tamamı ile veri ihlalleri yaşatmış olabilir. Örneğin geçtiğimiz günlerde 15 milyardan fazla kullanıcı verisinin ortaya çıkarıldığı söylendi.

Banka kartı bilgileri tehlikede!

Bu rakamlar gerçekten de korkunç seviyeler olarak adlandırılıyor. Her ne kadar 15 milyar rakamı kulağa biraz abartılı gelse bile bu her kullanıcının en az iki bilgisinin çalındığını gösteriyor. Çalıntı kimliklerin sayısında tahmin edilenin çok daha ötesinde bir artış var. 100.000’den fazla vurgun sonucunda ortaya çıkan bu tablo, büyük tehlike altında olduğumuzu gösteriyor.

EN RİSKLİLERİ BANKA KARTLARI

Çalınan veriler çok büyük bir tehlike oluştursa bile yine de en riskli grupta hiç şüphesiz banka kartı bilgileri var. Sadece tek bir banka bilginizin çalınması bile devasa miktarlarda zarar etmenize neden olabilir.

KİŞİ BİLGİLERİNE FİYAT BİÇİYORLAR

Dark web’de ücretsiz olarak erişime açık olan tüm bu veriler, bazen ücretli satılabiliyor. Ücretsiz erişilmeyen verilere ise ortalama 15,43 dolar karşılığında ulaşmak mümkün. Özellikle finans ile ilgili verilere 70 dolar isteyen birçok kişi var. 18 ay içinde 27,3 milyon kullanıcı adı ve şifre kombinasyonu sadece Digital Shadows şirketinden çalınmıştı.

Uzmanlar tarafından en çok önerilen konulardan ilki sürekli olarak şifrenizi değiştirmeniz. Aksi halde büyük sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Sizce verilerimiz gerçekten de büyük bir tehlike altında mı?

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