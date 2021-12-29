Banyo ve mutfağınıza şık bir dokunuş için en iyi musluk batarya markaları ve modelleri

Kullanışlı bir musluk bataryası ile mutfakta ve banyoda vakit geçirmek daha keyifli hale geliyor. Son dönemlerde musluk bataryalarında farklı tasarımlar görüyor olabilirsiniz. Şık duruşlarıyla bulundukları ortama estetik bir görünüm katan en iyi modelleri sizler için listeledik. Gelin, bu harika musluk bataryalarına birlikte göz atalım.

1. Kullanım kolaylığı sağlayan Auralum Mutfak Musluğu Bataryası

En iyi musluk batarya markaları araştırmamızda ilk önerimiz olan Auralum Mutfak Musluğu Bataryası, koyu rengi ile göz kamaştırıyor. Esneklik ve çok yönlülük gibi özelliklere sahip olan ürün, mutfaktaki işinizi kolaylaştırıyor. Ayrıca yüksek çıkışlı olması sayesinde büyük boyutlu ürünleri rahatlıkla yıkamanıza ve doldurmanıza olanak tanıyor. 360 derece dönme özelliği ile musluğu istediğiniz yöne çevirmenizi sağlayan ürünün üzerinde bulunan düğme ise suyu normal ve püskürtmeli olarak ayarlama fırsatı sunuyor. 3/8 inç esnek bağlantı hortumuna ve 35 mm çapında musluk deliğine sahip olan musluk, şık tasarımı ile mutfağınızın havasını değiştirecek gibi görünüyor!

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2. İşlevselliği ön plana çıkaran MWKLW Musluk Bataryası

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En iyi mutfak bataryaları arasında gösterilen MWKLW Musluk Bataryası, pirinç malzemeli döküm gövdeden üretildiği için patlama ve sızıntı yapmıyor. Bu sayede uzun süreli bir kullanım sunuyor. Mutfak lavabonuzun arka kısmında pencere bulunuyor ama musluktan dolayı açmakta sorun mu yaşıyorsunuz? Merak etmeyin, ürün 90 derece katlanabilme özelliği sayesinde sizi bu dertten kurtarıyor! 360 derece döndürülebilen musluk bataryası, ikili lavabo kullanımına imkan veriyor. Kaliteli seramik bobinler damlama sorununu ortadan kaldırırken paslanmaz çelik giriş hortumu uzun yıllar kullanma imkanı sağlıyor.

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3. Mutfağa hoş bir görünüm katan Ibergrif M22128B-2 Musluk Bataryası

Musluk marka tavsiyelerinde sırada Ibergrif M22128B-2 Musluk Bataryası var. Bataryanın ömrünü uzatan seramik disk kartuşu, sızma ve damlama riskini azaltıyor. Zarif tasarıma sahip olan ürün, mutfağa hoş bir hava katıyor. Lavabo havalandırıcısı yumuşak bir su akışı sağlayarak suyun sıçramasını engellerken 360 derece dönebilen mutfak mikseri çıkışı musluk ve lavabo arasında esnek bir kullanım alanı oluşturuyor. Ters ozmoz su fonksiyonuna sahip olan ürün, az alan kaplayarak yerden tasarruf etmenizi de sağlıyor. Ayrıca sağlam yapısı ile uzun yıllar boyunca kullanım imkanı veriyor.

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4. Küçük alanlar için özel tasarlanan Daerzy Musluk Bataryası

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En iyi musluk markaları arasında kendine yer bulan Daerzy Musluk Bataryası, şık gümüş renge sahip. Kullanılmadığı zamanlarda katlanabilen ürün, özellikle karavan gibi küçük mutfak alanına sahip mekânlarda yerden tasarruf etmenizi sağlıyor. 360 derece dönebilme fonksiyonu ile yukarı, aşağı, sağa ve sola rahatlıkla dönen musluk, işlevsel tasarımı ile işinizin kolaylaşmasına yardımcı oluyor. Sıcak ve soğuk su girişi bulunan ürünün tek kulpa sahip olması suyun akışını kontrol etmenizi sağlarken sıçramaları da önlüyor. Cilalı krom yüzeyi uzun yıllar boyunca ilk günkü parlaklığını koruyor. Ayrıca kolayca temizlenen yüzeyi yorulmadan temizlik yapma imkanı veriyor.

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5. Yerden tasarruf etmenizi sağlayan DEWIN Musluk Bataryası

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Tasarım harikası olan DEWIN Musluk Bataryası, seramik valf çekirdeği sayesinde yüksek derecede sızdırmazlık sağlıyor. Ayrıca ürün, su tasarrufu yapmanıza yardımcı olarak aile ekonominize destek oluyor. Kalın bakır malzemeden üretilen musluk bataryası, yüksek ısıya ve aşınmaya karşı direnç gösteriyor. Ürünün üst kısmında bulunan açma kapama düğmesi, suyu sıcak ve soğuk modda çalıştırmanızı sağlıyor. Elektroliz kaplama yapılan musluk bataryası, güzel bir görünüm kazanırken paslanma yapmıyor. Tarak şekilli filtresiyle suyun sıçramasını engellemesinin yanı sıra portatif tasarımıyla alandan tasarruf ettiriyor.

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6. Vintage tarzını yansıtan HAINING Musluk Bataryası

Antika sevenlerin bayılacağı HAINING Musluk Bataryası, evinize geçmiş dönem havası katıyor. Sert pirinçten üretilen ürünün çiçek desenleri banyonuza hoş bir görünüm kazandırıyor. Kaldırma tipi kola sahip olan musluk sağa ve sola çevrilerek sıcak ve soğuk su ayarı yapmanıza olanak tanıyor. Ayrıca bu özelliği sayesinde su tasarrufu da sağlıyor. Korozyona dayanıklı olan ürün, uzun kullanım ömrü sunuyor. Musluk 19x16.5x6.4 cm boyutuna, musluk tutacağı ise 11.5 cm uzunluğuna sahip. Kolay kurulum imkanı veren ürün, banyonuzda işinizi kolaylaştırmaya geliyor!

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7. Modern duruşu ile Rehomy Lavabo Bataryası

Zarif siyah rengiyle fark yaratan Rehomy Lavabo Bataryası, kullanışlı yapısı ile lavaboda fazla alan kaplamayarak yer tasarrufu yapmanızı sağlıyor. Yumuşak kıvrımlı ve ince su çıkışı, suyun sıçramasını ve etrafta leke bırakmasını engelliyor. Yüksek basınca dirençli kaliteli malzemeden üretilen musluk, uzun yıllar boyunca kullanım imkanı veriyor. Yüksek gerilme mukavemetine sahip olan ürün, kolay deforme olmayan G1/2 dişli bağlantısı sayesinde su sızdırmıyor. Pürüzsüz yüzey, korozyona dayanıklı olduğu için paslanmıyor. Duvara monte edilen ürün şık görünümüyle tuvalet, banyo ve mutfakta kullanılabiliyor.

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8. Şelale tasarımı ile dikkat çeken Babycow Musluk Bataryası

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Dekoratif bir yapısı olan Babycow Musluk Bataryası, şelale tasarımı ile tüm gözleri üzerine çekiyor. Havalandırma özelliğiyle %30'a varan su tasarrufu sağlayan ürün, aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Yüksek kaliteli pirinçten üretilen musluk korozyona uğramıyor. Bu sayede uzun yıllar boyunca kullanım imkanı veriyor. Birinci sınıf seramik vanası sayesinde asla damlatma yapmıyor. Ayrıca musluk ister soğuk ister sıcak suya bağlanabiliyor. 3/8 inç standart bağlantıya sahip olan ürün, kolay kurulum imkanı tanıyor.

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9. Su tasarrufu sağlayan Artema Wing Fotoselli Lavabo Bataryası

Akıllı tasarımı ile fark yaratan Artema Wing Fotoselli Lavabo Bataryası, üzerinde bulunan sensör ile dokunmaya gerek kalmadan açılıyor. Lavaboyla temas etmeden açıldığı için sizi bakterilerden uzak tutuyor. Ayrıca 60 saniye sonunda emniyet amacı ile su akışını kesen ürün, su tasarrufu yapmanıza yardımcı oluyor. Ergonomik yapısı ise yerden tasarruf etmenizi sağlıyor. Soğuk ve sıcak su bağlantısı bulunan musluk, yan kısmındaki kumanda volanı ile dilediğiniz şekilde sıcaklık ayarı yapmanıza olanak tanıyor. Ürün, çek valf ve iki adet partikül filtresiyle birlikte geliyor.

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10. Tüm ihtiyacınıza cevap veren Kavisa Lavabo Bataryası

Sizin için seçtiğimiz bir diğer öneri olan Kavisa Lavabo Bataryası, debi ve ısı ayarlı 35 mm seramik kartuşu sayesinde sızdırma yapmıyor. %100 pirinçten üretilen ürün, deformasyonlara karşı direnç gösteriyor. Zararlı kurşun ve benzer maddeler içermeyen musluk bataryası, krom kaplaması sayesinde uzun yıllar parlak görünümünü koruyor. Ayrıca paslanma yapmıyor. Üst kol kısmı, sola ve sağa dönerek sıcak ve soğuk su ayarı yapmanızı sağlıyor. Kullanışlı tasarımı ile fazla yer kaplamayan musluk bataryası dar alanlarda yerden tasarruf etmenize olanak tanıyor. Ürün; 1 batarya, 2 çelik bağlantı hortumu ve bağlantı takımı ile birlikte geliyor.

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11. Yüksek kalitesi ile uzun yılar sizinle: FAUMIX Mutfak Bataryası

Sizin için son önerimiz olan FAUMIX Mutfak Bataryası, şık yapısı ile mutfağınıza yepyeni bir görünüm kazandırıyor. Hoş beyaz renge sahip olan ürün, UV ışınlarından etkilenmiyor. Bu sayede renk solması yapmayan batarya, bazdan ve tuzlu sudan etkilenmeyerek uzun yıllar boyunca ilk günkü görünümünü koruyor. Birinci sınıf pirinç malzemeden üretilen ürün, uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. İnsan sağlığına zararlı maddeler içermeyen musluk bataryası, anti bakteriyel özelliğiyle ön plana çıkıyor. Mikrop tutmayan yapısı sayesinde gıda temasına uygun olmasıyla da gönülleri kazanıyor! İki başlığa sahip olan ürün, su seviyesini ihtiyacınıza göre ayarlamanızı sağlıyor.

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