Banyo ve mutfak temizliği için ev yapımı kireç çözücü ve yağ çözücü tarifleri

Banyo ve mutfak temizliğinde kimyasallarla haşır neşir olmak istemeyenler için ev yapımı tarifler

Özellikle banyo ve mutfakta karşılaşılan kir ve yağ sorunlarından temizlik malzemeleriyle kurtulmak mümkün. Temizlikte sık tercih edilen kimyasal malzemeler maalesef sağlık açısından oldukça zararlı. Sağlığınıza zarar vermeden sirke, sabun ve tuz gibi kolay ulaşılabilir ürünlerle temizlik malzemesi yapabilirsiniz. Gelin, doğal ve ev yapımı tariflere geçelim!

TUZ VE SİRKELİ DOĞAL KİREÇ ÇÖZÜCÜ TARİFİ

1 su bardağı elma sirkesini 3 çorba kaşığı tuzla karıştırın.

Ardından kireç olan bölgeye doğrudan uygulayın.

Bir süre bekledikten sonra bir fırça yardımıyla kireçli bölgeyi fırçalayın.

Sirke kokusunun kalmaması için iyice yıkayın ve durulayın.

KARBONATLI DOĞAL KİREÇ ÇÖZÜCÜ TARİFİ

Yarım limonun suyunu, 2 yemek kaşığı karbonat ve 1 çay bardağı sirkeyle karıştırın.

Spreyli şişeye karışımı koyun, boş kalan kısmını sıcak suyla doldurun.

Hazırladığınız karışımı kireçlerin üzerine sıkın ve bekleyin.

Bölgeyi güzelce temizleyip durulayın.

PATATESLİ DOĞAL KİREÇ ÇÖZÜCÜ TARİFİ

Patates kabuğunun kireç çözme özelliği pek bilinmiyor. Şaşırtıcı bir yöntem olsa da patates kabukları kireçleri yok etmede çok etkili. Yemek yaparken kullandığınız patates kabuklarını çöpe atmamak kireç çözmede size yardımcı olacak.

1-2 adet patatesin kabuklarını soyun ve çaydanlığın içine koyun.

Çaydanlığın yarısına kadar su ekleyip kaynatın. Bütün kireçlerin yok olduğunu göreceksiniz.

BEYAZ SİRKE VE KASTİL SABUNLU DOĞAL YAĞ ÇÖZÜCÜ TARİFİ

Sprey bir şişenin içine 1 bardak beyaz sirkeyi ve istediğiniz esans yağını ekleyin. Sirkenin kokusundan rahatsız olmuyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz.

Bir tatlı kaşığı sıvı kastil sabununu ve ılık suyu da şişeye ekleyip güzelce çalkalayın.

Hazırladığınız karışımı ocak, tezgah ve tava gibi çeşitli bölgelere uygulayarak tüm yağlardan kurtulabilirsiniz.

ARAP SABUNU VE KARBONATLI DOĞAL YAĞ ÇÖZÜCÜ TARİFİ