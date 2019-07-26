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Banyoda peeling için kullandığımız lif kabağı aslında bakın ne?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 26.07.2019 16:46 | Son Güncelleme

Ölü derilerden kurtulmak için vücudumuzda, canlılık kazandırmak için yüzümüzde, selülit problemlerinde kullandığımız lif kabağının (sünger lifi) aslında ne olduğunu biliyor muydunuz? Birçok vitamin ve mineral barındıran bu ürün aslında kurutulmuş salatalık.

Banyoda peeling için kullandığımız lif kabağı aslında bakın ne?

Luffa aegyptiaca bitkisinin koyu yeşil meyvelerinden yapılan sünger kabağına sünger lifi, lif kabağı ve Mısır salatalığı da deniyor.

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Özü Hindistan'a ait olan bu ürünü Çin, Kore, Japonya ve Orta Amerika ticari olarak yetiştiriyor. Büyük bir salatalık olarak büyüyen bitki 30 santimetreye kadar ulaşabiliyor. Hasat edilmeden önce salatalık olarak tüketilen ürün olgunlaştığında kahverengiye dönüyor ve sünger lifi adını alıyor.

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ÖLÜ DERİDEN ARINDIRIYOR, SELÜLİTE İYİ GELİYOR

Çekirdekleri çıkartıldıktan sonra daha çok banyoda kullanılan lif ölü hücrelerin yenilenmesini sağlarken cilde güzellik veriyor. Selülit, cilt kırışıklıklarının giderilmesine yardımcı olan lif süngeri böylelikle kan dolaşımını da hızlandırıyor.

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Lif süngerini kullanan ancak aslında ne olduğunu bilmeyen birçok kişi Twitter'da da gündem oldu. Bir kişi 'bir sebzeyle yıkandığımı bilmiyordum' derken, diğer kullanıcı 'artık lif süngerlerimizi kendimiz yetiştirebiliriz' dedi.

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lif kabağı lif süngeri sünger lifi

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