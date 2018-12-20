Banyonuzu 15 dakikadan daha az bir sürede temiz hale getirecek mükemmel fikirler

DUŞ BAŞLIĞI

Duş başlığınızın kirinden, kireç lekesinden kurtulmak için ihtiyacınız olan şey sirke. Plastik bir poşete ya da bir buzdolabı poşetine sirke koyun ve duşbaşlığına lastikle sabitleyin. Bir saat bekletin ve 1 2 dakika boyunca çalıştırın. Daha sonra duş başlığını silin.

TUVALET

Bu yöntem için bir kutu kolaya ihtiyacınız var. Klozete boşaltın 30 dakika bekletin ve sonra fırçalayın. Bütün bakteriler ölecek!

SU LEKELERİNE KARŞI LİMON

Bu çözüm oldukça basit. Bir limon alın ve ikiye bölün. Ve ovmaya başlayın. Yüzeylerinizin parlaklığı sizi şaşırtabilir.

AYNALAR

Aynaları ve cam yüzeyleri temizlemeyi unutmayın. Ama özel bir sprey almayı unuttuysanız endişelenmeyin. Demlenmiş çay suyuna bezi batırın ya da bir sprey şişesine dökün. Ve silin.

LAVABO

Biraz karbonat ve beyaz sirkeyi sprey şişesine dökün lavaboya püskürtüp sıcak suyla temizleyin.

KLOZET

Ne kadar temizlerseniz temizleyin klozetteki lekeleri çıkarmak oldukça zorlu olabilir. Bunun için yine karbonat ve sirke işinizi çözecektir. Bir miktar karbonatı klozetinize serpin. 1 saat bekletin. Karbonat lekeleri parçalamaya başlayacaktır. Beklerken bir sprye şişesine suyla seyreltilmiş beyaz sirke koyun. Klozet içindeki karbonatı sirkeyle nemlendirin ve bir fırça veya kağıt bezle ovun. Ovma işlemi bittikten sonra klozeti en az üç kez yıkayın.



