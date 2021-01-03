Banyonuzu çocuğunuz için daha güvenli bir hale getirmenin 5 yolu

Banyonun daha güvenli ve düzenli bir yer haline gelmesine yardımcı olacak 5 öneri…

DAĞINIKLIĞI TEMİZLEYİN

Banyo raflarında kremlerin altında saklanmış çok sayıda küçük klipsler ve eşyalar vardır. Gençler için uygun gözükse de küçük çocuklar için tehlikeli olan bu aletleri ulaşamayacakları yerlere koyun. Boğulma ve bir yerlerini incitme riskine karşılık çocukların uzanabileceği yerlerden yumuşak havlularınızı tutun. Risk içerenleri ise yüksek raflara kaldırın.

DOĞRU HALI SEÇİMİ

Sık sık nemli olan ve kaygan bir zemine sahip olan banyo için kesinlikle yapışkan halılar tercih etmelisiniz. Aksi halde pelüş gibi seçimler kolaylıkla kayıp düşmenize sebep olur. Kaygan halıların altına kaymaz parçalar yerleştirip de sağlam olmasını sağlayabilirsiniz. Bu çok kolay olan düzeltme ile hem çocuklarınızı hem de kendinizi büyük bir tehlikeden kurtarmış olursunuz.

İLAÇLERI BANYODA TUTMAYIN

Banyo, ilaçları ve merhemleri saklamak için pek de uygun bir yer değildir. Haplar yeni yürümeye başlayan ve meraklı çocuğunuz için şeker gibi görünebilir. Evde küçük çocuğunuz varsa ilaçları kesinlikle ulaşabileceği yerlerde tutmayın. Hatta kilitli dolaplarda tutmak harika bir yöntem olabilir.