Banyoyu kısa sürede pırıl pırıl gösterecek tüyolar

Banyodaki yüzeyleri mikrofiber bezlerle temizlemen mümkün. Bu sayede kirler ve tozlar banyoda birikmez. Deterjan bile kullanmadan bezle silmek görünür kirleri ortadan kaldırır.
Sirke duştaki su lekelerini hızlıca yok etmeye yarıyor. Duş camlarına sirkeli bir su hazırlayarak sıkabilir ve 5 dakika bekletebilirsin. Sonrasında sildiğinde camlar lekesiz görünecektir.
Banyo muslukları hızlıca kireçleniyor. Bu lekelere karşı limon çok etkili. Doğal bir ürün olan limonla hızlı şekilde kireçleri temizleyebilirsin.
Banyonun fayanslarını temizlerken pratik bir çözüm var. Bunun için eski bir diş fırçasını kullanabilirsin. Karbonat ve sirkeli bir su hazırlayabilirsin. Bu su ile diş fırçasını kullanarak fayans aralarını temizleyebilirsin.
Tuvalet temizliğinde fırça tek başına yeterli olmuyor. Bunun için temizliğe uygun bir deterjanla klozetteki kirleri yumuşatabilirsin. Sonrasında hızlıca fırçayla temizlemen mümkün olur.
Ne kadar temizlersen temizle banyo dağınıksa o temizlik görünmez. O yüzden önce banyoda dağınıklık varsa oraları toplaman gerek. Havluları katlamak, banyo dolaplarını düzeltmek banyonun temiz görünmesini sağlar.
Zeminler en çok kirlenen yerler. Mop ve zemin temizleyicilerle zemini günlük temizlersen çok kirlenmeden hemen silmiş olursun. Bu düzenli temizlik sayesinde yerler çok kirlenmeyeceği için zorlanmadan temizleyebilirsin.
Aynaları silmek için temizlik havluları çok iyi oluyor. Tek seferde silip geçebileceğin için seni hiç yormuyor. Ayna temizliği banyonun temiz görünmesine yardımcı oluyor.
Banyonun pis gözükmesinin en büyük nedenlerinden biri de çöp kovasının dolu olması. O yüzden düzenli şekilde çöpü boşaltmak banyonun çok daha temiz olmasını sağlar.
Banyoda bu tarz aksesuarlara hepimiz yer veriyoruz. Bunların temizliğini de düzenli yapmak gerek. Sürekli kirlenen bu eşyaları temizlemezsen kir birikeceği için temizliğin tam olmayacaktır.