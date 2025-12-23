Banyoyu kısa sürede pırıl pırıl gösterecek tüyolar

Lavaboyu kullandıktan sonra hızlıca durulayın!

Mikrofiber bezlerle tozları alabilirsin.

Lavaboyu ya da duşu kullandıktan sonra hızlıca sıcak suyla durularsan kirler birikmeden temizlemiş olursun. Böyle yaptığında temizlik süren çok azalır.

Banyodaki yüzeyleri mikrofiber bezlerle temizlemen mümkün. Bu sayede kirler ve tozlar banyoda birikmez. Deterjan bile kullanmadan bezle silmek görünür kirleri ortadan kaldırır.

Duş camlarını sirke ile silebilirsin.

Sirke duştaki su lekelerini hızlıca yok etmeye yarıyor. Duş camlarına sirkeli bir su hazırlayarak sıkabilir ve 5 dakika bekletebilirsin. Sonrasında sildiğinde camlar lekesiz görünecektir.

Kireç lekelerine limon çok iyi geliyor.



Banyo muslukları hızlıca kireçleniyor. Bu lekelere karşı limon çok etkili. Doğal bir ürün olan limonla hızlı şekilde kireçleri temizleyebilirsin.

Fayans aralarını temizlerken diş fırçası kullanabilirsin.

Banyonun fayanslarını temizlerken pratik bir çözüm var. Bunun için eski bir diş fırçasını kullanabilirsin. Karbonat ve sirkeli bir su hazırlayabilirsin. Bu su ile diş fırçasını kullanarak fayans aralarını temizleyebilirsin.

Tuvaleti temizlerken sadece fırça yetmez.



Tuvalet temizliğinde fırça tek başına yeterli olmuyor. Bunun için temizliğe uygun bir deterjanla klozetteki kirleri yumuşatabilirsin. Sonrasında hızlıca fırçayla temizlemen mümkün olur.

Banyonun düzeni de çok önemli.

Ne kadar temizlersen temizle banyo dağınıksa o temizlik görünmez. O yüzden önce banyoda dağınıklık varsa oraları toplaman gerek. Havluları katlamak, banyo dolaplarını düzeltmek banyonun temiz görünmesini sağlar.

Zeminleri de düzenli temizlemek gerek.

Zeminler en çok kirlenen yerler. Mop ve zemin temizleyicilerle zemini günlük temizlersen çok kirlenmeden hemen silmiş olursun. Bu düzenli temizlik sayesinde yerler çok kirlenmeyeceği için zorlanmadan temizleyebilirsin.

Aynaları yüzey havlularıyla silebilirsin.

Aynaları silmek için temizlik havluları çok iyi oluyor. Tek seferde silip geçebileceğin için seni hiç yormuyor. Ayna temizliği banyonun temiz görünmesine yardımcı oluyor.

Çöp boşaltmak düzenli yapılmalı!



Banyonun pis gözükmesinin en büyük nedenlerinden biri de çöp kovasının dolu olması. O yüzden düzenli şekilde çöpü boşaltmak banyonun çok daha temiz olmasını sağlar.

Sabunluk, diş fırça kabı gibi aksesuarları da temizlemeden geçme.

Banyoda bu tarz aksesuarlara hepimiz yer veriyoruz. Bunların temizliğini de düzenli yapmak gerek. Sürekli kirlenen bu eşyaları temizlemezsen kir birikeceği için temizliğin tam olmayacaktır.