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Barack Obama'yı hatırlatıyor! Yoğun eleştiriler sonrası görevi bırakan Liz Truss sonrası en güçlü aday kim? İngiltere tarihine geçebilir

21.10.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Liz Truss'ın istifasını konuşuyor. 1.5 ay önce başbakanlık koltuğuna oturan Truss, dün istifa etti. Kulislerde iki isim konuşuluyor. Eski başbakan Boris Johnson ve Rishi Sunak! Johnson'ın aday olma ihtimali çok kuvvetli, İngiliz medyasına göre Hint asıllı İngiliz Rishi Sunak'ın ise oy potansiyeli yüksek.

Barack Obama'yı hatırlatıyor! Yoğun eleştiriler sonrası görevi bırakan Liz Truss sonrası en güçlü aday kim? İngiltere tarihine geçebilir

Eğer seçimlerde aday olup ipi göğüslerse Rishi Sunak, İngiltere tarihine geçecek. Hatırlanacağı gibi Barack Obama da 2009'da ABD başkanı olarak Beyaz Saray tarihindeki ilk siyahi lider olmuştu. Rishi Sunak seçimi kazanırsa İngiltere tarihinde Hint asıllı olarak seçilen ilk başbakan olacak.

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RISHI SUNAK İNGİLTERE TARİHİNE GEÇEBİLİR!

İngiltere'de doğan Hintli bir ailenin çocuğu olan Rishi Sunak, Stanford mezunu. Hindistan'ın en zengin ailelerinden birinin kızı olan Murty ailesinin kızıyla 2009 yılında evlenen Sunak, ilk olarak 2015 yılında milletvekili oldu. Bretix'i destekleyen isimler arasında yer alan Sunak, Johnson tarafından ortaya konan AB'den ayrılma fikrini de destekledi.

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21 BİN OY FARKLA KAYBETMİŞTİ

2020'nin Şubat ayında İngiltere'nin Maliye Bakanı olan Sunak, Liz Truss'ın karşısına çıktığında yaklaşık 21 bin daha az oy alarak başbakanlığı kaçırmıştı. Parti içindeki liderlik yarışını kaçıran Sunak, başbakanlık koltuğu için oldukça hevesli!

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