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Baraj gölünde boğulan anne, baba ve oğul toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 14:33 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Devrekani ilçesi Beyler Barajı'nda balık tutarken göle düşen genç ile onu kurtarmak amacıyla girdikleri suda boğulan anne ve babasının cenazeleri, Ankara'da defnedildi

Kastamonu'nun Devrekani ilçesi Beyler Barajı'nda balık tutarken göle düşen genç ile onu kurtarmak isterken boğulan anne ve babanın cenazeleri, başkentte toprağa verildi.

Devrekani ilçesindeki Beyler Barajı'nda dün balık tutarken göle düşen Oğuzhan Kadıncıoğlu (20) ile çocuklarını kurtarmak amacıyla girdikleri suda boğulan baba Nihat (46) ve anne Behice Kadıncıoğlu'nun (42) cenazeleri, Karşıyaka Mezarlığı Camisi'ne getirildi.

Cenazeler, yakınlarının ve sevenlerinin katılımıyla öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında dualarla defnedildi.

- Olay

Ankara'da yaşayan Nihat ve Behice Kadıncıoğlu çifti ile oğulları Oğuzhan, Beyler Barajı'na dün pikniğe gitti. Baraj kenarında oltayla balık tutmaya çalışan Oğuzhan Kadıncıoğlu'nun dengesini kaybederek suya düşmesinin ardından çocuklarının suda çırpındığını gören anne ve babası da onu kurtarmak için peş peşe göle atladı.

Bir süre sonra anne, baba ve oğlu suda kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine cenazeler, Devrekani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gölden çıkarıldı.

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