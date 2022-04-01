Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden Despina karakteriyle tanınan Gülcan Arslan'ın olay olan ceketine 300 TL altı alternatifler

Gülcan Arslan, namıdiğer Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Despina'sının çok konuşulan siyah kot ceketini gördünüz mü? Cesur kullanımı bir yana ceketin modeli çok konuşulduğu kadar var, harika bir parça. Spor ve şık kavramını bir araya getiren bu siyah kot ceket, kombinlerinizin en önemli tamamlayıcılarından biri olabilir. Peki, bu ceketi beğenenler için 300 TL altı alternatiflerini derledik desek? O hâlde hem uygun fiyatlı hem tam tarzınıza göre ceket önerilerini birlikte inceleyelim.

1. Siyah rengin sadeliğini öne çıkarın: Jacqueline de Yong NOS Siyah Kot Ceket

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Siyah rengin asilliğini kot ceketlerinize de yansıtmanız mümkün. Gülcan Arslan'ın kot ceketini beğendiyseniz mutlaka Jacqueline de Yong NOS Siyah Kot Ceket'i de gardırobunuza dâhil etmelisiniz. Eskitme yapısı ile siyah zeminin üstünde yer yer taşlanmış harika bir görüntüsü var. Üzerinize tam oturacağı için tam bedeninizi alabilir ya da daha rahat bir kullanım tercih ediyorsanız bir beden büyük alarak kullanabilirsiniz. Cep ve düğme detayları ile genel sade görünümünüzü bozmadan kot ceket şıklığını kombinlerinize yansıtabileceksiniz.

2. Biraz daha rahat görünmek isteyenler için: TRENDYOLMİLLA Siyah Basic Denim Ceket

Siyah ve şık fakat biraz daha oversize bir ceket tercih etmek isteyenler için TRENDYOLMİLLA Siyah Basic Denim Ceket tam aradığınız model olabilir. Özellikle tişörtlerin ya da gömleklerin üzerine kombinlemek için harika bir ceket seçimi. Yerine göre hem spor hem klasik ortamlara da girebileceğiniz bir ceket arıyorsanız bu modeli hemen değerlendirmelisiniz. Siyah bir kot pantolonla rahatlıkla kombinleyebileceğiniz ceketi oversize olması sebebi ile tam bedeninizde almanızda fayda var. Bu sayede fazla büyük görünmesi probleminden de kurtulmuş olacaksınız.

3. Kot cekette maviyi tercih edenler için: DeFacto Renk Bloklu Oversize Fit Jean Ceket

Kot ceket mavi olur diyorsanız elbette bu tercihlerinize engel değil. DeFacto Renk Bloklu Oversize Fit Jean Ceket, mavi tonlarında kot ceket sevenler için harika bir ürün. Çünkü açık ve koyu mavi arasında sizi tercih yapma derdinden kurtarıyor. Her iki tonu da içerisinde barındıran bu model, benzer tonlarda her türlü kot pantolonunuzla kullanmak için ideal. Sadece pantolonlarınızla değil eşofmanlarınızın üzerine de bir ceket alma ihtiyacı duyduğunuzda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir parça.

4. Maviye biraz renk katmaya ne dersiniz? TRENDYOLMİLLA Mavi Renk Bloklu Denim Ceket

Mavi kot ceket tercih edecekseniz de bu düz olmak zorunda değil elbette. TRENDYOLMİLLA Mavi Renk Bloklu Denim Ceket'te olduğu gibi mavi ile beyazın muhteşem uyumunu kot ceketlerde kullanmak harika bir fikir. Bir kere çok daha fresh bir görünüm kazanmanıza sebep olacak bu kullanım, aynı zamanda içinize giyeceğiniz kıyafetlerinizin renklerini çeşitlendirebilmenize olanak tanıyor. Boğazlı kazak gibi normalde kot ceket içine giyilmeyecek alternatifleri de bu model ile kullanabilirsiniz.

5. Biraz da eğlence katmak isteyenler için: Arka Baskılı Kot Ceket

Kot ceketin ruhunda biraz da eğlence ve rahatlık yok mudur? İşte bunu yansıtmak istiyorsanız Arka Baskılı Kot Ceket tam aradığınız ürün olabilir. Önde açık mavi denim görünümünde olan ceket arkada sürprizler saklıyor. Sarı renkli kapüşonu ve arkadaki esprili baskı detayı, özellikle rahat kombinleriniz için tam aradığınız model. Kot pantolonlar ya da eşofmanlar ile rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ürünün içine düz bir tişört giymeniz yeterli olur. Arka detayını bastıracak şekilde baskılı parçaları bu ceketin içine giymemeye özen gösterebilirsiniz.

6. Standart renklerin biraz dışına çıkalım: TRENDYOLMİLLA Haki Cep Detaylı Denim Gömlek

Son zamanlarda kot ceket modellerinde standart siyah ve mavi modellerin dışındaki renkler çok moda. Özellikle aşırı spor görünümü biraz olsun kıran ve her ortamda kot ceketinizi kullanılabilir kılan bu renk değişikliğini siz de çok seveceksiniz. TRENDYOLMİLLA Haki Cep Detaylı Denim Gömlek tam olarak böyle bir ürün. Pantolon ya da elbise üzerine zarif bir şekilde kombinleyebileceğiniz bu ürün, aynı zamanda soft renklerin şıklığını da çok net bir şekilde yansıtıyor. Oversize görünümünün yanında boy uzunluğunun da standarda göre olması, gömlek tarzından sıyrılıp tam bir ceket havasını kombinlerinize katıyor.

7. Eskitme detayları atlamayın: Mavi Eskitme Detaylı Boyfriend Kot Ceket

Kot ceket denildiğinde akla gelen en önemli detaylardan bir diğeri de eskitme detayı. Mavi Eskitme Detaylı Boyfriend Kot Ceket birçok noktasında eskitme detaylarını iyi bir şekilde yansıtıyor. Eskitme detayı kombinlerinize spor bir hava katıyor. Bu sayede çok daha rahat bir görünüm yakalayabilirsiniz. Eğer bu detaydan hoşlanıyorsanız kot pantolonunuzu da eskitme detaylı olarak tercih edebilirsiniz. Yalnız ikisinde de bu detayı kullanıyorsanız çok fazla abartmamaya özen gösterin. Hem ceket hem pantolonda yer alan fazla eskitme detayı yakalamak istediğiniz uyumu bozabilir.

8. Kürk sevenler için: Lee Cooper Kürklü Kadın Jean Ceket Denim

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Ceketini mont gibi kullanmak isteyenler için de kot ceket alternatifleri bulunuyor. Lee Cooper Kürklü Kadın Jean Ceket Denim'in yaka ve kol bölgelerindeki kürk detayları ceketinizi mont gibi kullanmanız için size fayda sağlayabilir. Kürklü ceket, çok soğuk havalar için olmasa bile geçiş dönemlerindeki serin havalar için ideal bir kullanım olanağı sunuyor. Açık mavi kot ceketin beyaz kürk detayları ile birleşimi de oldukça şık görünüm yakalamanıza yardımcı oluyor. Mont gibi kullanım yapacağınız için dilerseniz bir beden büyük tercih edebilirsiniz.

9. Sınırların biraz dışına çıkmaya ne dersiniz? TRENDYOLMİLLA Kiremit Basic Denim Ceket

Her ne kadar tercihiniz kot ceketten yana olsa da bu tercihinizde de sıra dışı tarzınızı yansıtabilirsiniz. Kırmızı tonlarına yakın kiremit rengi bir kot ceket desek kulağınıza nasıl geliyor? Kombinleriniz için harika bir parça olmaya aday TRENDYOLMİLLA Kiremit Basic Denim Ceket'i gördüğünüzde ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Pek çok renk ile kombinleyebileceğiniz bu ceket, aynı zamanda tek bir dokunuş ile de tüm giyim tarzınızı renklendirecek. Böylece hem spor hem şık görünüm sağlayabileceksiniz.

10. Tarzınızı yansıtın: Timbre Arka İşleme Detaylı Ceket

Kot ceket giyerken tarzını da ortaya koymak isteyenler için Timbre Arka İşleme Detaylı Ceket biçilmiş kaftan. Arka işleme detayının dikkat çekici olması özellikle düz kot ceket görünümünüzden sizi çok uzaklaştıracak ve böylece kombinleriniz sadece önden değil arkadan bakıldığında da harika görünecek. Koyu mavi rengi ile ceketi özellikle yırtık detaylı bir pantolonla harika şekilde kombinleyebilirsiniz. Kol detaylarının çok uzun olmaması cekete ayrı bir hava katıyor. Ayrıca bu sayede kullanacağınız aksesuarlarınızın da daha görünür olmasını sağlayabilirsiniz.