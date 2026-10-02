Kimisinin korkulu rüyası, kimisinin olmazsa olmazı: Dar paça yeniden trend olacak!

Oversize ve geniş paça jeanler son yıllarda günlük stilin en çok tercih edilen parçaları arasında yer aldı. Özellikle rahat ve salaş kombinlerde kullanılan bu modeller, yerini artık daha vücuda oturan kesimlere bırakıyor.

2026'da yeniden popüler hale gelen dar kesim jeanler, eski modellerden farklı olarak daha modern bir görünüm sunuyor. Vücudu tamamen sıkmadan şekillendiren bu modeller, rahatlık ve şıklığı bir arada kullanmak isteyenlerin tercihi oluyor.

DAR KESİM JEANLER NASIL KOMBİNLENİR?

Yeni trendi günlük stilinize dahil etmek için doğru parçaları bir araya getirmek yeterli. Dar jeanleri blazer ceketler, örgü kazaklar ve uzun çizmelerle kombinleyerek hem şık hem de günlük bir görünüm elde edebilirsiniz.

Özellikle sonbahar ve kış aylarında koyu renkli jeanler öne çıkıyor. Açık renkli ve yoğun eskitilmiş modellerin yerine siyah, koyu mavi ve sade yıkamalı jeanler tercih ediliyor.

VÜCUDU DAHA UZUN VE İNCE GÖSTERİYOR

Dar kesim jeanlerin yeniden popüler olmasının nedenlerinden biri de vücudu daha uzun ve dengeli göstermesi.

Bel ve bacakları ön plana çıkaran modeller, doğru üst ve ayakkabı seçimiyle daha bütünlüklü bir görünüm oluşturabiliyor. Günlük kombinlerden daha şık davet stillerine kadar farklı şekillerde kullanılabilmesi de bu pantolonları kurtarıcı parçalardan biri haline getiriyor.

2026'DA KOYU RENKLER ÖNE ÇIKIYOR

Yeni sezon jean trendlerinde özellikle yoğun siyah ve koyu mavi tonları dikkat çekiyor. Sade yıkamalar ve daha temiz görünümler, sezonun öne çıkan stil anlayışını yansıtıyor.

Bazı modellerde görülen belirgin dikişler, metal detaylar ve farklı uygulamalar ise klasik dar jeanlere hareket katıyor.

Yıllardır dolaplarda yer alan bol paça modellerin ardından dar kesim jeanlerin yeniden gündeme gelmesi, 2026 modasında silüetlerin değişmeye başladığını gösteriyor.