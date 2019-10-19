Barcelona Belediye Başkanı'ndan "şiddeti durdurun" çağrısı

ANKARA/BARCELONA (AA) - İspanya'nın Katalonya bölgesinin en büyük kenti Barcelona'nın Belediye Başkanı Ada Colau, Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına yönelik, "protestolardaki şiddete son verilmesi" çağrısında bulundu.

Dün gece on binlerce kişinin protesto gösterisi düzenlediği kentin Belediye Başkanı Colau, yaptığı açıklamada, cuma gecesi yaşanan şiddetin önceki gecelerden çok daha kötü olduğunu belirtti.

"Bu devam edemez, Barcelona bunu hak etmiyor." diyen Colau, sokaklarda daha fazla şiddet istemediklerini vurguladı.

Katalan polisi, dün gece protestocularla polis arasında çıkan çatışmada 54 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

- Torra, Başbakan Sanchez'i müzakereler için tarih belirlemeye çağırdı

El Pais gazetesinin internet sitesindeki habere göre, Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Quim Torra, yaptığı açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i ön koşulsuz müzakereler için tarih belirlemeye çağırdı.

"Şiddetin hiçbir şekli bizi temsil etmiyor. Biz, demokrasi ve özgürlüğün uygulanmasıyla temsil ediliyoruz." diyen Torra, "Özgürlük gayesi durdurulamaz ve Katalonya halkı istediği kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.