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Barcelona Belediye Başkanı'ndan "şiddeti durdurun" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 17:28 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Ada Colau: - "Bu devam edemez, Barcelona bunu hak etmiyor"

ANKARA/BARCELONA (AA) - İspanya'nın Katalonya bölgesinin en büyük kenti Barcelona'nın Belediye Başkanı Ada Colau, Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına yönelik, "protestolardaki şiddete son verilmesi" çağrısında bulundu.

Dün gece on binlerce kişinin protesto gösterisi düzenlediği kentin Belediye Başkanı Colau, yaptığı açıklamada, cuma gecesi yaşanan şiddetin önceki gecelerden çok daha kötü olduğunu belirtti.

"Bu devam edemez, Barcelona bunu hak etmiyor." diyen Colau, sokaklarda daha fazla şiddet istemediklerini vurguladı.

Katalan polisi, dün gece protestocularla polis arasında çıkan çatışmada 54 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

- Torra, Başbakan Sanchez'i müzakereler için tarih belirlemeye çağırdı

El Pais gazetesinin internet sitesindeki habere göre, Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Quim Torra, yaptığı açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i ön koşulsuz müzakereler için tarih belirlemeye çağırdı.

"Şiddetin hiçbir şekli bizi temsil etmiyor. Biz, demokrasi ve özgürlüğün uygulanmasıyla temsil ediliyoruz." diyen Torra, "Özgürlük gayesi durdurulamaz ve Katalonya halkı istediği kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Torra, Başbakan Sanchez'in müzakere yapma zorunluluğu ve sorumluluğu olduğunu savunarak, dün en az yarım milyon protestocunun katıldığı barışçıl yürüyüşü hatırlattı.

Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Torra, "Bağımsızlık hareketi, çok kesitli ve barışçıldır. Bunu dün gördük." değerlendirmesinde bulundu.

- Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde, Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekle suçlanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü lideri, "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmıştı.

Yüksek Mahkeme, 14 Ekim'de 12 Katalan siyasetçiden 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası verdi.

Eski Katalonya Devlet Başkanı Yardımcısı Oriol Junqueras 13 yıl, eski Katalonya Hükümeti Sözcüsü Jordi Turull, eski Dışişleri Bakanı Raul Romeva, eski Çalışma Bakanı Dolors Bassa 12'şer yıl, eski Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell 11,5 yıl ve eski İçişleri Bakanı Joaquim Forn ile eski Toprak Bakanı Josep Rull 10,5'ar yıl hapis cezası almıştı.

Bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütü liderleri Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart ise "halkı isyana teşvik" suçundan 9'ar yıla mahkum edilirken, "itaatsizlikten" ceza alan diğer 3 sanığa hapis cezası verilmemişti.

Kararın ardından hafta boyunca başta Barcelona olmak üzere Katalonya bölgesindeki kentlerde kitlesel protestolar düzenlendi.

Barcelona'da son 5 günde göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandı. Olaylarda, 400'den fazla kişi yaralanırken, yaklaşık 100'den gösterici gözaltına alındı.

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