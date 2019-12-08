Barınakta 20 köpek ölüsü bulan hayvanseverler şoke oldu

Antalya’da Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürünün hayvanlara kötü muamele ettiği gerekçesiyle eylem yapan hayvanseverler, eylem sonrası gittikleri barınakta 20 köpek ölüsüyle karşılaştı. Gördükleri manzara karşısında şoke olan hayvanseverler yaşanan olaya tepki gösterdi. Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamada, ilk bulgularda ölümlerin bir sabotaj neticesinde gerçekleştiği yönünde şüphelerin olduğu, olayla ilgili idari ve adli soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu.

Antalya’da 50 kişilik hayvansever grubu, Konyaaltı Belediyesinde Veteriner İşleri Müdürünün görevini kötüye kullandığı, sokak hayvanlarına kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla Belediye önünde eylem yaptı. Antalya Hayvan Hakları Sorumlusu ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) İl Temsilcisi Şebnem Ebinc’in de katıldığı eylem sonrası hayvanseverler, yerinde incelemek için Belediyeye ait barınağa gitti.

Köpeklere bakmak istediler, ölüleriyle karşılaştılar

Hayvanseverler, barınağa geldiklerinde ise gördükleri manzara karşısında hayatlarının şokunu yaşadı. Kafeslerin içerisinde ölü yavru köpeklerle karşılaşan hayvanseverler, başka bir kafese yöneldiğinde ise çok sayıda köpeğin ölü vaziyette olduğunu gördü. Bakımsızlık ve soğuktan öldüğü ileri sürülen hayvanlar için yetkililerin gelip rapor tutması beklenildi.