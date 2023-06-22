Barış Arduç ve Gupse Özay düğünde! Barış Arduç'un "Bebek kime benziyor?" sorusuna yanıtı olay oldu

Gupse Özay ve Barış Arduç, 2022 yılında da kızları Jan Asya'yı kucağına almıştı. Gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününe katıldı.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününe katılan çift, düğünden önce verdiği röportajda küçük kızlarından, anne ve babalık sürecinden bahsetti.

Röportaj boyunca hem Gupse Özay'ın hem de Barış Arduç'un birbirine aşk dolu bakışları dikkat çekerken yakışıklı oyuncunun 'Bebek kime benziyor?' sorusuna yanıtı da olay oldu.

Barış Arduç, 'Ben karıma aşığım. Karıma benzemesi benim için müthiş bir şey!' diyerek gönülleri fethetti.

Yakışıklı oyuncunun sözlerine "Herkese böyle bir aşk" yorumları yağdı.



