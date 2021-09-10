Barış Murat Yağcı'dan Survivor 2022 All Star açıklaması!

Cemal Can Canseven'in şampiyonluğuyla sonuçlanan Survivor 2020'de büyük finale kalmayı başaran ve zorlu yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Barış Murat Yağcı, yeniden Dominik'e gidecek.

"BU DEFER DAHA FARKLI OLACAK"

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu sevilen yarışma Survivor'ın 'All Star' formatında düzenlenecek yeni sezonuyla ilgili Barış Murat Yağcı'dan flaş bir açıklama geldi.

Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz gün gittiği bir alışveriş merkezinde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Survivor All Star 2022'ye katılacağını açıklayan Yağcı, “Survivor All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım” dedi.

