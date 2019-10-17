HABER

Barış Pınarı Harekatı devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 09:41 | Son Güncelleme

Barış Pınar Harekatı'nda kurtarılan Rasulayn ve Tel Abyad ilçeleri kırsalında yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı operasyonlar sürüyor - Teröristlerle şiddetli çatışmalar yaşanıyor

RASULAYN/ Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9. gününe girdi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinin doğu ve güney kırsallarında yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Harekat kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin batı ve güney hatlarında da ilerleyiş sürüyor.

Her iki hatta çok sayıda köy ele geçirildi.

Tel Abyad ve Rasulayn'da YPG/PKK'lı teröristlerle şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Harekat kapsamında ele geçirilen köylerde Suriye Milli Ordusu (SMO) bomba imha uzmanları arama tarama faaliyetleri yapıyor.

Bu çalışmalar sırasında teröristlere ait tüneller de bulunuyor, çok sayıda mühimmat ve silah ele geçiriliyor.

9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki... Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki...
Yönetmen baba ödül alırken 2 yaşındaki kızı sahneye çıktıYönetmen baba ödül alırken 2 yaşındaki kızı sahneye çıktı
İstanbul'da lüks araçlı düğün konvoyu terörüİstanbul'da lüks araçlı düğün konvoyu terörü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Rasulayn Tel Abyad TSK

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı! Yaralılar var

Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı! Yaralılar var

Gerçeğinin kopyası ’maket ev’ şaşırtıyor

Gerçeğinin kopyası ’maket ev’ şaşırtıyor

Adana'ta terör propagandası yapanlara operasyon!

Adana'ta terör propagandası yapanlara operasyon!

Kayseri'de terör operasyonu! YPG/PYD'liler gözaltına alındı

Kayseri'de terör operasyonu! YPG/PYD'liler gözaltına alındı

Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.