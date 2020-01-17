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  4. Barış Pınarı şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

Barış Pınarı şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:51 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu şehit olan askerlerden Piyade Binbaşı Şevket Tombul ile Piyade Teğmen Sinan Bilir, Şanlıurfa’da düzenlenen askeri törenle memleketlerine uğurlanıyorSuriye’nin Telabyad kentinin güneyindeki Suluk kasabasında bomba yüklü aracın patlaması sonucu Piyade Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu şehit olan askerlerden Piyade Binbaşı Şevket Tombul ile Piyade Teğmen Sinan Bilir, Şanlıurfa’da düzenlenen askeri törenle memleketlerine uğurlanıyor
Suriye’nin Telabyad kentinin güneyindeki Suluk kasabasında bomba yüklü aracın patlaması sonucu Piyade Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu. Patlamada şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul ve Piyade Teğmen Sinan Bilir için Şanlıurfa Gap Havalimanı’nda tören düzenleniyor.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, kurum amirleri ve askeri yetkililerin de katıldığı törenin ardından Piyade Binbaşı Şevket Tombul’un cenazesi memleketi Eskişehir’e, Piyade Teğmen Sinan Bilir’in cenazesi ise memleketi Tokat’a gönderilecek.

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