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Bartın'da öğretim görevlisi okulun çatısından atlayarak intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 17:24 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda görevli Dr. Güneş Günay S. (35), 5 katlı okul binasının en üst katından atlayarak, yaşamına son verdi.

Olay saat 15.00 sıralarında, Bartın Üniversite Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbı Hizmetler ve Teknikleri Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı öğretim görevlisi Dr. Güneş Günay S., binanın 5'inci katından kendisi aşağıya bıraktı.

DERSLERE ARA VERİLDİ

Öğrencilerin çığlıklarını duyan üniversitenin güvenlik görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güneş Günay S.’nin öldüğünü tespit etti. Olayın ardından kampüste derslere ara verildi.

Güneş Günay S.’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Akademik yaşamında birçok ödül alan Güneş Günay S.’nin ölümü üzüntü yarattı.

Kaynak: DHA

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bartın intihar öğretim görevlisi

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