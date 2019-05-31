Bartın'da alkol komasına giren kişi kurtarılamadı

Bartın’ın Amasra ilçesinde alkol komasına girdiği belirlenen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şafak A. (47), arkadaşından aldığı alkollü ilçeye bağlı Akkonak köyündeki evinde tüketmesinden bir süre sonra fenalaştı.

Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Şafak A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alkol komasına girdiği belirlenen Şafak A'nın, iki çocuk babası olduğu ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

