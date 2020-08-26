Baş ağrısına neden olan 4 saç modeli

Hiçbir sebep yok ama baş ağrıları yaşıyorum diyenleri şöyle alalım. Bazı saç modelleri var ki çok uzun süreli baş ağrıları çekmenize neden olabilir. Sağlığınız için uzak durmanız gereken 4 saç stili geliyor, buyursunlar.

AT KUYRUĞU

Saç köklerinin alt kısmında çok hassas sinirler vardır. Sıkı bir at kuyruğu aynı anda birçok sinirde gerginlik hissini tetikleyebilir. Bu da baş ağrısına davetiye çıkarabilir.

KAFA BANTLARI

Sıkı saç bandı takan kişiler de baş ağrısı çekebilir. Bu harici bir kompresyon baş ağrısı olarak kabul edilir ve başınıza takılan bir şey alnınıza veya kafa derinize sürekli baskı uyguladığında ortaya çıkabilir. Bu tip baş ağrısı genellikle orta, sabit basınç olarak tanımlanır ve en çok nesnenin başınıza baskı yaptığı bölgede ağrı belirir.

SIKI ÖRGÜLER

Saçınız çok sıkı bir şekilde örüldüğünde hem baş ağrısı meydana gelebilir hem de saçınız zarar görebilir. Bazı kadınlar adet döngüsü sırasında daha hassas bir kafa derisine sahip olabilirler. Özellikle adet döneminde saçlarınızı sıkı bir şekilde örmekten kaçının.