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Baş ağrısına neden olan 4 saç modeli

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Baş ağrısının farklı nedenleri olabilir: Stres, yüksek tansiyon, yaralanma ve hatta hava durumu bile ağrıyı tetikleyebilir. Bunların yanı sıra bazı saç stillerinin baş ağrısı yaratacağını biliyor muydunuz? İşte baş ağrısına neden olan saç modelleri.

Baş ağrısına neden olan 4 saç modeli

Hiçbir sebep yok ama baş ağrıları yaşıyorum diyenleri şöyle alalım. Bazı saç modelleri var ki çok uzun süreli baş ağrıları çekmenize neden olabilir. Sağlığınız için uzak durmanız gereken 4 saç stili geliyor, buyursunlar.

AT KUYRUĞU

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Saç köklerinin alt kısmında çok hassas sinirler vardır. Sıkı bir at kuyruğu aynı anda birçok sinirde gerginlik hissini tetikleyebilir. Bu da baş ağrısına davetiye çıkarabilir.

KAFA BANTLARI

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Sıkı saç bandı takan kişiler de baş ağrısı çekebilir. Bu harici bir kompresyon baş ağrısı olarak kabul edilir ve başınıza takılan bir şey alnınıza veya kafa derinize sürekli baskı uyguladığında ortaya çıkabilir. Bu tip baş ağrısı genellikle orta, sabit basınç olarak tanımlanır ve en çok nesnenin başınıza baskı yaptığı bölgede ağrı belirir.

SIKI ÖRGÜLER

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Saçınız çok sıkı bir şekilde örüldüğünde hem baş ağrısı meydana gelebilir hem de saçınız zarar görebilir. Bazı kadınlar adet döngüsü sırasında daha hassas bir kafa derisine sahip olabilirler. Özellikle adet döneminde saçlarınızı sıkı bir şekilde örmekten kaçının.

KAYNAK

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Kaynak işlemi, saç uzatmak için sıklıkla tercih edilir ancak ne yazık ki güçlü bir baş ağrısına yol açabilir. Saçınıza bu kadar ağırlık eklemek başınızda gerginlik yaratır ve saç sinirlerinin hassaslaşmasına neden olabilir.

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