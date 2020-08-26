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Baş belası siyah noktalardan dakikalar içinde kurtulmanızı sağlayan 4 yöntem

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hemen hemen herkesin ortak cilt problemlerindendir siyah noktalar. Bir çeşit akne türü olan bu noktalar vücudun çeşitli yerlerinde çıkabilir. Görsel olarak rahatsızlık veren ve cildi yağlandıran siyah noktalardan kurtulmanın en hızlı ve en ucuz yollarını okuyucularımız için araştırdık. İşte baş belası cilt problemini kökünden sökecek 4 etkili yöntem.

Baş belası siyah noktalardan dakikalar içinde kurtulmanızı sağlayan 4 yöntem

Ciltteki foliküllerde tıkanma sonucu meydana gelen siyah noktalar, bir çeşit akne türüdür. Kadın ve erkeklerde görülür. Gözeneklerimizde biriken kirler hava sayesinde siyah ve koyu renkli bir hal alır. Böylelikle siyah noktalar ortaya çıkar. Siyah noktaların çözümü vardır ancak oldukça inatçıdırlar. Doğru ve gerçek tedaviyi uygulamak gerekmektedir. Siyah nokta temizlemek için bitkisel yöntemleri merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz...

SİYAH NOKTA NASIL OLUŞUR?

Cilt tipi, cildi yeterli ve doğru şekilde temizlememek, hormonal değerler, çevresel faktörler, makyaj kalıntıları, sigara içmek, aşırı yağlı yiyecekler tüketmek ve stres gibi faktörler siyah nokta oluşumunu tetikler. Tedavisi için bahsedeceğimiz bu 4 yöntemi deneyebilirsiniz ancak genel olarak cilt temizliğine dikkat etmek ve doğru beslenmek de oldukça önemli. Ayrıca siyah noktaları kesinlikle sıkmamalısınız. Gerçek ve hızlı bir sonuç almak için bu aşamaları dikkatle dinlemeli ve uygulamalısınız.
Peki, siyah noktalardan hızlı bir şekilde kurtulmak için neler yapmalı?

YUMURTA BEYAZI

Yumurta beyazı siyah noktalar için en etkili doğal maskedir. Bunun için yüzünüzü yıkayın. Yumurta beyazını siyah nokta olan bölgeye sürün ve 10 dakika bekletin. Ardından duru su ile yüzünüzü yıkayın. Maskeyi haftada 3 ke cildinize uygulayabilirsiniz.

KARBONATLI PEELİNG

Limon suyu ve karbonat ikilisi gerçek bir mucize. Yarım limonun suyunu bir kaba sıkın ve içine bir yemek kaşığı karbonatı ekleyip, karıştırın. Homojen bir karışım elde ettikten sonra siyah noktalı bölgeye peelingi uygulayın. Yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yapın. 10 dakika sonra duru suyla yıkayın. Peelingi haftada bir kez uygulayabilirsiniz. Belli bir süre sonra siyah nokta oluşumunu tamamen ortadan kaldırmış olacaksınız.

SIVI JELATİN MASKESİ

Yarım tatlı kaşığı toz jelatini 3 tatlı kaşığı sıcak su ile 3 dakika karıştırın. Sıcak su yerine sıcak süt de kullanabilirsiniz. Maskeyi fırça yardımıyla hızlı bir şekilde siyah noktalı bölgeye uygulayın. Fırçayla aynı bölgeyi 5 defa geçin. 3 dakika kadar cildinizde kurumasını bekleyin. Kuruyan bir tarafından maskeyi yavaşça tutup çekin. Etkiyi anında göreceksiniz.

ÇEMEN YAPRAĞI MASKESİ

Bir bardak taze çemen otu yapraklarını su ile birlikte ezip macun kıvamına getirin. Hazırladığınız macunu siyah nokta olan bölgelere sürün. Yaklaşık 10 dakika sonra cildinizi duru su ile temizleyin. Maskeyi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz. Uygulama aşamasında cildinizin temiz olmasına özen gösterin.


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