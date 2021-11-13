HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başak Cengiz'in nişanlısı: "Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz"

Başak Cengiz'in nişanlısı: "Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz"

13.11.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sokakta yürürken Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, Boz'un akli dengesinin yerinde olmadığına dair yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Başak Cengiz'in nişanlısı: "Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz"

İstanbul'da sokakta yürürken Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, Boz'un akli dengesinin yerinde olmadığına dair yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mızrak, "Gazeteciler fotoğraf çekerken yüzünü gizlemeyi akıl eden birinin deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz" dedi.

Diğer yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'da Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti.

Gül'ün ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonla görüşerek başsağlığı diledi.

Başak Cengiz, Ankara'dan iş amacıyla geldiği İstanbul'da sokakta yürüdüğü sırada saldırıya uğramıştı.

9 Kasım Salı günü İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, sokakta yürüdüğü sırada mimar Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı.

Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklandı, Başak Cengiz'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Boz'un komşusu: "6 ay önce polis çağırdım"

Can Göktuğ Boz'un işlediği cinayet sonrası elinde kılıçla Ataşehir'de yaşadığı binaya giriş anına ilişkin fotoğraflar da ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, saldırgan elinde kılıçla yaklaşık yarım saat sokaklarda dolaştı.

Komşuları ise daha önce Boz'u polise şikayet ettiklerini dile getirdi.

DHA'nın haberine göre Boz'un komşusu Bahar Akkanat "Benim yan bloğumda oturuyordu. 6 ay boyunca bağırtı seslerini duyuyordum. 3 ay önce polis çağırdım sesten rahatsız olup. Sabaha karşı küfürler edip duvarlara vuruyordu. Benim çocuğum var, bu sitede neredeyse 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi" diye konuştu.

Boz'un yaşadığı sitede oturan bir kişi, "Sürekli gece gündüz bağırıyordu. Son günlerde bağırışları sıklaşmıştı. Küfür ediyordu haykıra haykıra. Geçen gün kılıcı çocuklara göstermiş.Çocuklara kılıcı sallayarak 'Öldüreceğim sizi' demiş. Bu insanın hastanede olması gerekiyor neden burada?" sözlerini sarf etti.

Elazığ'da eylem düzenlendi: "Sadece kadın oldukları için öldürülüyorlar"

Elazığ Kadın Meclisi, İstanbul'da öldürülen Başak Cengiz için bir araya geldi.

Açıklamada, "Devlet, korumadığı için öldürülen her kadından sorumludur" denildi.

Sokak ortasında öldürülen Başak Cengiz, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledilen Hanife Demirci, birlikte olduğu erkek tarafından öldürülen Neslihan Batur için toplandıkları söyleyen il temsilcisi Betül Oğuz, "Kadınlar artık bu ülkede yolda yürürken hiç tanımadıkları erkekler tarafından sadece 'kadın olduğu için direnemeyeceği düşünülerek' öldürülüyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyorDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyor
PARTNER"Çocuk yapmak için evliliği beklemem""Çocuk yapmak için evliliği beklemem"
Bahçeli'den Başak Cengiz için başsağlığı mesajıBahçeli'den Başak Cengiz için başsağlığı mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

Eşim sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış

Eşim sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

Sosyal medya fenomenlerine 'dolandırıcılık' tutuklaması

Sosyal medya fenomenlerine 'dolandırıcılık' tutuklaması

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anı ortaya çıktı

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anı ortaya çıktı

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

MEB duyurdu! 8 dönem şartı kaldırıldı

MEB duyurdu! 8 dönem şartı kaldırıldı

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.