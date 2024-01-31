Başakşehir’de çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

İstanbul’da sabah saatlerinde kısa süreli etkili olan yağmur, yerini çift gökkuşağına bıraktı. Yağmurun ardından Başakşehir’de oluşan çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Gökkuşağını fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kayda aldı.
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