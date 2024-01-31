HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Başakşehir’de çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

Başakşehir’de çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

kadir.gunduz kadir.gunduz
31.01.2024 10:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’de etkili olan kısa süreli yağmurun ardından oluşan çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

İstanbul’da sabah saatlerinde kısa süreli etkili olan yağmur, yerini çift gökkuşağına bıraktı. Yağmurun ardından Başakşehir’de oluşan çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Gökkuşağını fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kayda aldı.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YSK’dan kura çekimi ile ilgili iddialar sonrası açıklamaYSK’dan kura çekimi ile ilgili iddialar sonrası açıklama
Akşener'den "AK Parti'yle ittifak" iddiası! Akşener'den "AK Parti'yle ittifak" iddiası!
ABD F-16'sı Güney Kore'de düştü: 1 yılda 3'üncü kaza!ABD F-16'sı Güney Kore'de düştü: 1 yılda 3'üncü kaza!
Anahtar Kelimeler:
gökkuşağı
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

Trafik cezalarında yeni dönem! İndirimli ödemede süre uzatıldı

Trafik cezalarında yeni dönem! İndirimli ödemede süre uzatıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.