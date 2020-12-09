Başakşehir-PSG maçında ırkçılık krizi: Futbolda ırkçılık dünyada ve Türkiye'de ne boyutta?

Medipol Başakşehir ile Paris Saint-German arasında Salı akşamı oynanan maçın 'ırkçılık skandalı' nedeniyle yarım kalması hem uluslararası futbol camiasında hem de Türkiye'de büyük tepki topladı. Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki son maçın 13. dakikasında Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo, maçın Romanya Futbol Federasyonu'ndan dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun kendisine karşı ırkçı ifadeler kullandığını söyledi. Saha içerisinde 10 dakikadan uzun süren tartışmaların ardından hem ev sahibi hem de konuk takım futbolcuları da sahayı terk etti ve UEFA maçı yeni hakem ekibiyle oynanmak üzere Çarşamba akşamına erteledi. Dünyada futbolda ırkçılık karşıtı mücadeleye karşı sıkı önlemler alınıyor. UEFA da bu doğrultuda uzunca bir zamandır sıfır tolerans politikasıyla hareket ediyor. Ancak tüm bu önlemlere rağmen geçtiğimiz hafta İngiltere ikinci ligi Championship'te Millwall taraftarları, maç öncesi diz bükerek ırkçılığı protesto eden oyuncuları yuhaladı. İngiltere Futbol Federasyonu da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Federasyon, Manchester United'lı oyuncu Edison Cavani'nin geçtiğimiz hafta Southampton maçında attığı gol için kendisini sosyal medyada tebrik eden bir arkadaşına verdiği cevap hakkında da soruşturma başlattı. Cavani, sosyal medya gönderisine yaptığı yorumda arkadaşına İspanyolca ırkçı bir ifade kullanmıştı. Aynı ırkçı ifadeyi 2011 yılında Liverpool forması giyen Luis Suarez de Manchester United forması giyen Patrice Evra için kullanmış ve 8 maçla cezalandırılmıştı. Barcelona forması giydiği dönemde Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o da birden fazla kez ırkçı tezahüratlarla karşılaşmıştı. 2005 yılında Real Zaragoza maçında sahayı terk etmek isteyen Eto'o hakem tarafından ikna edilerek sahaya döndürülmüştü. Real Zaragoza'ya da 9 bin euro para cezası kesilmişti. Tottenham ve Chelsea arasında geçtiğimiz yıl oynanan maçta ev sahini Tottenham taraftarı Chelsea'li Antonio Rüdiger'e ırkçı tezahüratta bulunmuştu. Futbolcu Emre Belözoğlu da Newcastle United forması giydiği dönemde Bolton oyuncusu El Hadji Diouf'a ırkçı bir hakarette bulunmuştu. Belözoğlu Fenerbahçe formasıyla, Trabzonspor oyuncusu Didier Zokora'ya ırkçı sözler sarf etmişti.