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BAŞAKŞEHİR TEM YANYOLDA KAZA SONRASI KAMYONET DEVRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 09:36 | Son Güncelleme

Başakşehir'de arkasından gelen aracın çarptığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilerek yan yattı.  Kaza saat 08.00 sıralarında TEM Altınşehir yan yolda meydana geldi.

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT/İstanbul, (DHA)
Başakşehir'de arkasından gelen aracın çarptığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilerek yan yattı.
Kaza saat 08.00 sıralarında TEM Altınşehir yan yolda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 06 YGY 64 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyreden 59 TR 731 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon sürücüsü çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon yolda ters dönerek yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yan yatan kamyon
-Kazaya karışan ticari araç
-Kaza nedeniyle oluşan trafik
-Genel ve detay görüntüler

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