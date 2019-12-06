Başarılı sonuç veren etkisiyle 'Hi-def Liposuction'

Ses dalgaları ya da titreşimler sayesinde yüksek definasyon elde edilen uygulamaların hepsi kendilerine özgü avantajlarıyla ihtiyaçlara cevap verir. Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mirza Fırat, Hi-def liposuction hakkında tüm bilinmeyenleri bizler için anlattı.

TÜRLERİ NELERDİR?

Vücut şekillendirme de normal tekniğe göre çok daha başarılı sonuç veren, deformasyonu minimuma indiren tekniklere hi-def liposuction genel adının verildiğinden bahsetmiştik. Bu kapsamda vaser liposuction, microair sistem ve laser liposuction olarak 3 farklı türde uygulamayı aktif olarak kullanıyorum.

Vaser liposuction tekniğinde parçalanan yağ dokusunun dışarıya alınması oldukça kolaylaşıyor. Teknik ses dalgaları ile bölgedeki yağ dokusunun parçalanmasına olanak sağladığı için bölgede deformasyon ortaya çıkmıyor.

Parçalanan yağ dokusunun, doku travmasına sebebiyet verilmeden çıkarılması da bu tekniğin en büyük avantajlarından birisi. Klasik liposuction tekniğinin yerine geçen ve artık yaygın bir şekilde kullanılan Vaser liposuction en çok tercih edilen teknik olarak biliniyor.