KADIN

Başarılı sonuç veren etkisiyle 'Hi-def Liposuction'

Op. Dr. Mirza Fırat Op. Dr. Mirza Fırat
ESTETİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hi-def liposuction gelişen teknoloji ile birlikte, liposuction uygulamalarında daha yüksek definasyon elde etmeye imkân veren tekniklerin genel adıdır.

Başarılı sonuç veren etkisiyle 'Hi-def Liposuction'

Ses dalgaları ya da titreşimler sayesinde yüksek definasyon elde edilen uygulamaların hepsi kendilerine özgü avantajlarıyla ihtiyaçlara cevap verir. Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mirza Fırat, Hi-def liposuction hakkında tüm bilinmeyenleri bizler için anlattı.

TÜRLERİ NELERDİR?

Vücut şekillendirme de normal tekniğe göre çok daha başarılı sonuç veren, deformasyonu minimuma indiren tekniklere hi-def liposuction genel adının verildiğinden bahsetmiştik. Bu kapsamda vaser liposuction, microair sistem ve laser liposuction olarak 3 farklı türde uygulamayı aktif olarak kullanıyorum.

Vaser liposuction tekniğinde parçalanan yağ dokusunun dışarıya alınması oldukça kolaylaşıyor. Teknik ses dalgaları ile bölgedeki yağ dokusunun parçalanmasına olanak sağladığı için bölgede deformasyon ortaya çıkmıyor.

Parçalanan yağ dokusunun, doku travmasına sebebiyet verilmeden çıkarılması da bu tekniğin en büyük avantajlarından birisi. Klasik liposuction tekniğinin yerine geçen ve artık yaygın bir şekilde kullanılan Vaser liposuction en çok tercih edilen teknik olarak biliniyor.

SARKMALAR BÜYÜK ORANDA AZALIYOR

Laser liposuciton tekniğinde yağ dokusunun parçalanması ve vücuttan çıkarılmasının yanı sıra işlem yapılan bölgedeki cilt dokusunun sarkmaması için sıkılaştırıcı lazer uygulaması da yapılıyor. Bu sayede hem bölgesel incelme ve hat oluşturma yağ dokusu çıkarılarak yapılıyor hem de sarkmaların oranı azaltılıyor.

1

Microair liposuction ise mekanik titreşimler ile bölgesel yağ dokunun çıkarılmasını sağlayan yenilikçi bir tekniktir. İşlem süresinde ciddi oranda kısalma sağlayan bu teknik sayesinde liposuction sonrası konforlu iyileşme dönemi geçirmek mümkün oluyor. Bu teknik aynı zamanda yağ dokusunun başarılı bir şekilde ayrışmasını sağladığı için bölgede deformasyonun da oldukça az olmasına yardımcı olur.

KİMLER YAPTIRABİLİR?

Klasik liposuction tekniğinde olduğu gibi hi-def liposuction tekniklerinde de öncelik hiçbir zaman kilo vermek değildir. Bu uygulamaların hiç birisi kilo verme amacıyla yapılmaz bu nedenle de vücut kitle endeksi 30’un üzerinde olan kişiler için liposuciton uygulamaları önerilmez.

Uygulamaların tamam kişi ideal kilosuna ulaştıktan ya da yaklaştıktan sonra bölgesel şekillendirmeleri yapmak için tercih edilir. Vücutta kilo vermeye bağlı sarkmaların olduğu durumlarda da liposuction çözüm sunacak bir yöntem değildir. Kilo veren ancak bölgesel yağlanmalarından kurtulamayan kişiler için liposuction uygulamaları tercih edilebilir.

Op. Dr. Mirza Fırat
Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı

www.mirzafirat.com
Facebook: @opdrmirzafirat
Instagram: @drmirzafirat
YouTube-Mirza Fırat

PARTNER Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu
2020 öncesi “yeni nesil” estetik cerrahi uygulamaları 2: Gamze estetiği, badem estetiği, jawline, çene ve burun dolguları2020 öncesi “yeni nesil” estetik cerrahi uygulamaları 2: Gamze estetiği, badem estetiği, jawline, çene ve burun dolguları
Yorgun ifadeden kurtulmanın yoluYorgun ifadeden kurtulmanın yolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hi-def Liposuction Liposuction

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Sıcak banyoya elveda deyin

Sıcak banyoya elveda deyin

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Maketini yaptırdı sosyal medyayı ikiye böldü

Maketini yaptırdı sosyal medyayı ikiye böldü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yüzün birdenbire çökmesi ne anlama geliyor?

Yüzün birdenbire çökmesi ne anlama geliyor?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Vajina daraltma ameliyatı hakkında bilinmesi gerekenler

Vajina daraltma ameliyatı hakkında bilinmesi gerekenler

Çarpık bacak nasıl düzeltilir?

Çarpık bacak nasıl düzeltilir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Estetik cerrahiyi, plastik cerrahlar yapmalı'

Estetik operasyonu kuaför yapamaz

Silikonla meme büyütme ameliyatları

Meme büyütme işleminden sonra kanser riski artar mı?

Genç cildin ve sağlıklı vücudun anahtarı: Kollajen

Genç cildin ve sağlıklı vücudun anahtarı: Kollajen

Genital estetik kadınlara özgüven sağlıyor

Kadının ve partnerinin orgazm olmasını kolaylaştırıyor

Genital estetikte PRP ve dolgu kullanımı nasıl yapılıyor?

Hem haz, hem his! Kan alınarak genital bölgeye uygulanıyor

Daha sıkı, daha dolgun Brezilya poposu estetiği

Kıvrımları ortaya çıkarıyor, ömürlük etki sağlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.