Başarılı sonuç veren etkisiyle 'Hi-def Liposuction'

Ses dalgaları ya da titreşimler sayesinde yüksek definasyon elde edilen uygulamaların hepsi kendilerine özgü avantajlarıyla ihtiyaçlara cevap verir. Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mirza Fırat, Hi-def liposuction hakkında tüm bilinmeyenleri bizler için anlattı.
Vücut şekillendirme de normal tekniğe göre çok daha başarılı sonuç veren, deformasyonu minimuma indiren tekniklere hi-def liposuction genel adının verildiğinden bahsetmiştik. Bu kapsamda vaser liposuction, microair sistem ve laser liposuction olarak 3 farklı türde uygulamayı aktif olarak kullanıyorum.
Vaser liposuction tekniğinde parçalanan yağ dokusunun dışarıya alınması oldukça kolaylaşıyor. Teknik ses dalgaları ile bölgedeki yağ dokusunun parçalanmasına olanak sağladığı için bölgede deformasyon ortaya çıkmıyor.
Parçalanan yağ dokusunun, doku travmasına sebebiyet verilmeden çıkarılması da bu tekniğin en büyük avantajlarından birisi. Klasik liposuction tekniğinin yerine geçen ve artık yaygın bir şekilde kullanılan Vaser liposuction en çok tercih edilen teknik olarak biliniyor.
Laser liposuciton tekniğinde yağ dokusunun parçalanması ve vücuttan çıkarılmasının yanı sıra işlem yapılan bölgedeki cilt dokusunun sarkmaması için sıkılaştırıcı lazer uygulaması da yapılıyor. Bu sayede hem bölgesel incelme ve hat oluşturma yağ dokusu çıkarılarak yapılıyor hem de sarkmaların oranı azaltılıyor.
Microair liposuction ise mekanik titreşimler ile bölgesel yağ dokunun çıkarılmasını sağlayan yenilikçi bir tekniktir. İşlem süresinde ciddi oranda kısalma sağlayan bu teknik sayesinde liposuction sonrası konforlu iyileşme dönemi geçirmek mümkün oluyor. Bu teknik aynı zamanda yağ dokusunun başarılı bir şekilde ayrışmasını sağladığı için bölgede deformasyonun da oldukça az olmasına yardımcı olur.
Klasik liposuction tekniğinde olduğu gibi hi-def liposuction tekniklerinde de öncelik hiçbir zaman kilo vermek değildir. Bu uygulamaların hiç birisi kilo verme amacıyla yapılmaz bu nedenle de vücut kitle endeksi 30’un üzerinde olan kişiler için liposuciton uygulamaları önerilmez.
Uygulamaların tamam kişi ideal kilosuna ulaştıktan ya da yaklaştıktan sonra bölgesel şekillendirmeleri yapmak için tercih edilir. Vücutta kilo vermeye bağlı sarkmaların olduğu durumlarda da liposuction çözüm sunacak bir yöntem değildir. Kilo veren ancak bölgesel yağlanmalarından kurtulamayan kişiler için liposuction uygulamaları tercih edilebilir.
Op. Dr. Mirza Fırat
Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı
www.mirzafirat.com
Facebook: @opdrmirzafirat
Instagram: @drmirzafirat
YouTube-Mirza Fırat
Okuyucu Yorumları 0 yorum