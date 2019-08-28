HABER

Başhekim Yardımcılığı ataması eleştirilerine TVHB’den tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 15:23 | Son Güncelleme

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi, Veteriner Hekim Muhammed Bora Uzuner’in Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesi’ne başhekim yardımcısı olarak atanmasına yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Başhekim Yardımcılığı ataması eleştirilerine TVHB’den tepki

ANKARA,(DHA)-TÜRK Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi, Veteriner Hekim Muhammed Bora Uzuner’in Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesi’ne başhekim yardımcısı olarak atanmasına yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, yanlış bilgilere dayalı eleştiriler ile bir meslek grubunun itibarının zedelendiği öne sürülerek, veteriner hekimlik mesleğini küçük düşüren eleştiriler kınandı.
Öğretim Görevlisi Muhammed Bora Uzuner’in, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başhekim yardımcısı olarak atanmasının ardından yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada yapılan eleştirilere TVHB Merkez Konseyi, tepki gösterdi. Konsey Başkanı Ali Eroğlu imzasını taşıyan yazılı açıklamada, atamaya ilişkin eleştirilerin, dayanaksız, yanlış bilgi ve değerlendirmelere dayandığı, kamuoyunun yanıltıldığı bildirildi. Eleştirilerin bir meslek grubunun itibarının zedelenmesi boyutuna taşındığu ifade edilen açıklamada KAÜ Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Öğretim Görevlisi Muhammed Bora Uzuner’in, eğitim ve donanımı ile atandığı görevi başarıyla icra edebilecek vasıflara sahip olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamda, “Muhammed Bora Uzuner, Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunudur. Sonrasında, Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Anatomi Ana Bilim Dalında doktora yapmış bir bilim insanıdır. Ayrıca, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde de bulunmuştur. Uzuner, bugüne kadar bütün akademik çalışmalarını beşeri tıp üzerine yoğunlaştıran, konusu ile ilgili çok sayıda bilimsel çalışmalar yürütmüş değerli bir akademisyendir. Hekimlik eğitimi, fizyoloji, patoloji, mikrobiyoloji, biyokimya ve anatomi gibi temel bilimlerin eğitimleri ile başlar. Bu eğitimler, beşeri hekim, diş hekimi ve veteriner hekimler için aynı müfredatı içeren ortak eğitim alanıdır. Hekimliğin temelini oluşturan bu eğitimler birçok üniversitede ortak sınıflarda verilmiştir. Bu çerçevede birçok tıp fakültesinin temel bilimler bölümlerinin öğretim üyeleri, hatta anabilim dalı başkanları veteriner hekim kökenlidir” denildi.
"Tüm bu gerçeklere rağmen Uzuner’in sadece veteriner hekim olarak görülüp, atandığı mevkiye layık görülmemesi ancak art niyetle açıklanabilir" denilen açıklamada, "Veteriner hekimin aldığı akademik eğitim ile sadece hayvan sağlığı değil, toplum ve insan sağlığı ile yakından ilgili olduğunu, bu alanlarda da yetki, görev ve sorumluluklarının bulunduğunu bilmeyenler, veteriner hekimlik mesleğini küçük gören yersiz, hadsiz ve cahilce eleştiriler yapmaktadır" denildi.
Açıklamanın son kısmında “Bir meslektaşımız üzerinden mesleğimizi itibarsızlaştırmaya çalışanları ve art niyetli yaklaşımlarla kamuoyunu yanıltanları kınıyoruz. Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı haksız ve yersiz eleştirenler, karşılarında bizi bulacaktır” ifadeleri yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Başhekim Yardımcılığı ataması eleştirilerine TVHB’den tepki

Caretta carettalar, turistlerle yüzdü Caretta carettalar, turistlerle yüzdü
Uzman onbaşıyı yanlışlıkla öldürmüşler (2)Uzman onbaşıyı yanlışlıkla öldürmüşler (2)
Mavi kapaklar teslim edildiMavi kapaklar teslim edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Giyim devinin adı değişti

Giyim devinin adı değişti

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

İğrenç olay! Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Çoban tarafından tesadüfen bulunan taş 55 milyon yıllık fosil çıktı!

Buğday tanesine benziyordu! Ne olduğu ortaya çıktı

Korku dolu anları anlattı: Gece korkudan uyuyamıyorum

Korku dolu anları anlattı: Gece korkudan uyuyamıyorum

İBB'de yönetim kadrosuna iki yeni atama

İBB'de yönetim kadrosuna iki yeni atama

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti (Şule Yüksel Şenler kimdir?)

Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.