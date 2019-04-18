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Başı boş köpekler lise öğrencisine saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 14:52 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde başı boş köpekler lise öğrencisine saldırdı.Eşrefzade Anadolu Teknik Meslek Lisesi’nde okuyan 10.

Başı boş köpekler lise öğrencisine saldırdı

Bursa’nın İznik ilçesinde başı boş köpekler lise öğrencisine saldırdı.
Eşrefzade Anadolu Teknik Meslek Lisesi’nde okuyan 10. sınıf öğrencisi Oğuz Uslu (17) derse gireceği sırada başı boş köpeklerin saldırısına uğradı. Sol ayak bileğinden ısırılan Uslu, İznik devlet Hastanesi’ne giderek tedavi edildi.
Oğuz Uslu, "Sabah okula geldiğimde 10-15 köpekle karşılaştım. Bir şey yapmazlar diyerek yanlarından geçmek istedim. Ancak bir tanesi arkamdan gelerek saldırdı. Hastaneye giderek tedavi oldum. Ben büyük olduğum için daha fazla yara almadan kurtuldum. Küçük çocuklar ne yapacak onu düşünüyorum. Okuduğum okulda özel eğitim öğrencileri var, onlar için de büyük tehlike arz ediyorlar" dedi.
Öğrencinin velisi Bekir Uslu, "Bu sıralar çok fazla başı boş köpek geziyor. Bunlara tedbir alınması lazım. Burada okuyan özel eğitimli öğrenciler var, onları kim nasıl koruyacak? Ben de oğlum da hayvansever, ama hayvanseverlik başka, onlara sahip çıkmak başka. Saldıran köpekleri öldürelim demiyoruz. Tedbir alınmasını istiyoruz" dedi.

Başı boş köpekler lise öğrencisine saldırdı

Başı boş köpekler lise öğrencisine saldırdı

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