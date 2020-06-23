Başımıza Anorgazmi mi gelecekti? Orgazm olamama sendromu nedir? Nasıl tedavi edilir?

Sağlıklı bir birey olmanın altın kurallarından birisi de sağlıklı cinsel yaşam. Ancak özellikle ülkemizde cinselliğin tabulaştırılması ve cinsel eğitimin yeterli düzeyde verilmemesi birçok soruna yol açıyor. Bu sorunlardan bir tanesi de kişinin günlük yaşantısına olumsuz anlamda çok büyük etkisi bulunan boşalamama/orgazm olamama sorunu, yani anorgazmi. Anorgazmi Nedir? Coughlan sendromu ya da daha çok bilinen adıyla anorgazmi, kişinin yeterli cinsel uyarımdan sonra bile cinsel orgazma ulaşamadığı tıbbi bir durumdur. Çoğunlukla kadınları etkileyen bu sorunun kadınlarda görülme oranının yüzde 10 ile 15 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Kadınlar için bu sorun, yoğun cinsel uyarılmadan etkilenilmesine rağmen orgazma ulaşılmasının mümkün olmadığı bir cinsel işlev bozukluğu olarak tanımlanabilir. Erkeklerde ise aynı şekilde cinsel uyarılmaları yaşayan erkek boşalma deneyimini yaşamakta zorlanır. Genç erkeklerde nadiren görülür. Görülme sıklığı 45 yaşını geçmiş kişiler ve menopoz sonrası kadınlarda artar. Birkaç tür anorgazmi bulunmaktadır;

Birincil anorgazmi: Ömür boyu yaşanır, hiç orgazm yaşanmadığı anlamına gelir.

Ömür boyu yaşanır, hiç orgazm yaşanmadığı anlamına gelir. Edinilmiş anorgazmi: Daha önce orgazm deneyimlenmiş ancak sonradan anorgazmi sorunuyla karşılaşılmıştır.

Daha önce orgazm deneyimlenmiş ancak sonradan anorgazmi sorunuyla karşılaşılmıştır. Durumsal anorgazmi: Yalnızca belirli durumlarda (örneğin; oral seks) ya da belirli bir partnerle orgazma ulaşılabiliyor olmasıdır.

Yalnızca belirli durumlarda (örneğin; oral seks) ya da belirli bir partnerle orgazma ulaşılabiliyor olmasıdır. Rastgele anorgazmi: Birbirinden bağımsız durumlarda anorgazmi sorununun yaşanmasıdır. Kadınlarda genel anlamda iki tür anorgazmiden bahsedebiliriz; Koital anorgazmi

Klitoral anorgazmi Koital Anorgazmi Mastürbasyon veya klitorise baskı uygulanması yoluyla orgazm yaşanabilmesine rağmen partnerin penetrasyonuna bağlı cinsel birleşmelerde orgazm olamama durumudur. Klitoral anorgazmiye oranla tedavisi daha kolaydır. Koital anorgazmi hastalarında orgazm olamama sonucunda zamanla cinsel birleşmelere karşı bir ön yargı ve soğukluk oluşabilir. Klitoral Anorgazmi Klitoral anorgazmi hastaları ne mastürbasyon ve klitoris baskısı aracılığıyla, ne de cinsel birleşme yoluyla orgazma ulaşabilir. Bu hastalar orgazma hiçbir şekilde ulaşamayan hastalardır. Erkeklerde Boşalamama Nedenleri İnsanlar genellikle farklı şekillerde orgazm olurlar ve her insanın kendine özgü bir orgazm deneyimi vardır. Orgazm yoğunluğu (ve aynı zamanda sıklığı) veya orgazm yaşamak için gerekli olan stimülasyon şiddeti bireyden bireye farklılık gösterebilir. Orgazmın yaşanabilmesi için genellikle göz önüne çıkan fiziksel, psikolojik ve duygusal çeşitli faktörler vardır. Eğer bu faktörleri etkileyen herhangi bir problem varsa, o zaman bireyin orgazm olma yeteneği de etkilenecektir. Tıbbi durumların ve nörolojik hastalıkların bir bireyin cinsel tepki döngüsünü de etkileyebileceği tespit edilmiştir.

1. Fiziksel rahatsızlıklar Hipertansiyon, parkinson hastalığı, multipl skleroz, diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar gibi pelvise kan akışını etkileyen tıbbi problemlerin anorgazmiye neden olduğu bulunmuştur. Anorgazminin diğer nedenleri arasında omurilikte görülen yaralanmalar, kuyruk sokumu sendromu, kardiyovasküler hastalıklar, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı, hormonal bozukluk, addison hastalığı, cushing sendromu, hiperprolaktinemi, hipopitüitarizm ve diğer kronik hastalıklar yer almaktadır. 2. Psikolojik rahatsızlıklar Depresyon, öfke kontrolü, karamsarlık, çocukluk çağında aşırı baskı sonucu oluşan eziklik/yetersizlik hissi, paranoya ve benzeri psikolojik rahatsızlıkların sonucunda anorgazmi görülebilir. 3. Duygusal problemler Erkeklerde hemcinslerini kıskanma, güvensizlik, ilişkilerde kıskançlık, vücut farklılıkları (kaslı ve daha zayıf bireylerle yapılan kıyaslamalar vb.) gibi birçok faktör orgazma ulaşmayı engeleyebilir. Kadınlarda Boşalamama Nedenleri Anorgazminin kadınlar ve erkeklerde birçok ortak noktası bulunmasına rağmen kadınları etkileyen daha fazla unsur bulunmaktadır. 1. Fiziksel sorunlar Orgazm, histerektomi veya kanser ameliyatları gibi jinekolojik ameliyatlardan etkilenebilir. Buna ek olarak, orgazm eksikliği genellikle rahatsızlık verici veya ağrılı bir ilişki gibi diğer cinsel kaygılar ile iç içe yaşanır Reçeteli ve reçetesiz satılan birçok ilaç, tansiyon ilaçları, antihistaminler ve antidepresanlar, özellikle seçici serotonin geri alım inhibitörleri orgazm deneyimine olumsuz yönde etki edebilir.

Alkol ve sigara tüketimi önüne geçilemez etkilere sebebiyet verir. Çok fazla alkol, doruğa ulaşma becerisini bozabilir. Aynı şey, kan akışını sınırlayan sigara için de geçerlidir. Yaşlanma süreci de büyük bir faktördür. Yaşlandıkça, anatomi, hormonlar, nörolojik sistem ve dolaşım sistemindeki normal değişiklikler cinselliği etkileyebilir. Menopoza geçiş sırasında östrojen seviyelerinin sivrilmesi, vajina ve klitorise kan akışını azaltabilir, bu da orgazmı tamamen geciktirebilir veya durdurabilir. 2. Psikolojik faktörler Birçok psikolojik faktör de orgazma ulaşılamamasında rol oynamaktadır. Anksiyete veya depresyon gibi zihinsel sağlık sorunları

Kötü vücut görüntüsüne sahip olduğuna inanma

Stres ve finansal baskılar

Kültürel ve dini inançlar

Hamilelik korkusu

Cinsel hastalık veya enfeksiyon kapma korkusu

Cinsel deneyimlerden zevk almaktan suçluluk duymak

Geçmişte yaşanan cinsel veya duygusal istismar 3. İlişki problemleri En önemli etkenlerden bir tanesi de çiftlerin yaşadığı problemler. Özellikle sürekli tartışan, fikir ayrılıklarına düşen, birbirleriyle sağlıklı iletişim kuramayan ve birbirlerini anlayamayan, birbirlerine şiddet uygulayan ve cinsel isteklerini göz ardı eden çiftler, yatak odasında da anorgazmi sorunuyla karşılaşmaktadır. Anorgazmi Teşhisi 1. Psikolojik durum testi Anorgazmi tedavisi uygulanmadan önce soruna kaynaklık eden etkenin belirlenmesi önemlidir. Anorgazminin psikolojik faktörlerden kaynaklanabileceğinden şüphelenildiği durumlarda, hasta mental durum muayenesine tabi tutulur. Özellikle kadınlar psikolojik sorunlarının bir sonucu olarak stresli ruh haline bürünüp, depresif bir görüntü sergilerler. Doktor bu durumda hastanın ilişkisini, cinsel sorunlarını ve ruh halindeki değişiklikleri öğrenmeye çalışacaktır. Anormalliğe anksiyete ve depresyon neden olabilir ve eğer bir kadında anormalliğe neden olan durumun stres veya anksiyete olduğu belirlenirse sorunun çözümü için danışmanlık önerilebilir. Danışmanlık, psikolojik cinsel travma ya da istismar yaşamış kadınlarda anorgazmiyi hafifletmeye yardımcı olmuştur. Tüm bunlar sadece uzman bir sağlık pratisyeni tarafından yapılabilir.