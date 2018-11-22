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Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 20:50 | Son Güncelleme

AK Parti İpekyolu Belediye Başkan aday adayı Cafer Karakoç, iş ilişkisi ve ihaleler konumunda yandaşları destekleyeceklerini belirterek, "Benim partime kim oy vermişse, kim sandık başında koşturmuşsa ilk önce onu alacağım. Vallahi benim babam benim partimden olmasa onu bile tanımam” ifadelerini kullandı.

AK Parti Van İpekyolu İlçe Örgütü aday adayı tanıtım toplantısı ilçe binasında gerçekleştirildi.

AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç'in yönettiği toplantıda aday adayı olan AK Parti'liler, tek tek platforma çıkarak aday seçildikleri taktirde yapacaklarını anlattı.

“KİM OY VERMİŞSE, KİM SANDIK BAŞINDA KOŞTURMUŞSA İLK ÖNCE ONU ALACAĞIM”

Oda TV’deki habere göre; AK Parti İpekyolu Belediye Başkan aday adayı Cafer Karakoç konuşmasında şunları söyledi:

“Zaten Türkiye’nin genelini hepimiz görüyoruz. 20 yıla yakındır Ak Parti iktidarı. Neler yapıldığının hepsi bellidir. Vallahi hepimiz hoşnutuz. Biz yeniden başlayalım teşkilat olarak. İş konumunda, iş ilişkisi konumunda, ihaleler konumunda yandaşlarımızı destekleyeceğiz. Ben valiye, bakana, milletvekiline hepsine demişim. Benim partime kim oy vermişse, kim sandık başında koşturmuşsa ilk önce onu alacağım. Vallahi benim babam benim partimden olmasa onu bile tanımam.”

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Cafer Karakoç Van ipekyolu

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
zaten yaptıkları şey bunları bilmeyenmi var
Bunların başı ne ise kıçı da o! Ayrımcılık iliklerine işlemiş!
bir cıkar gözetmeden sadece vatan sevgisi ile partinizde çalışan bir tane vatandaş gösterin bizde oy verelim.
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