Başkan adayından görülmemiş evlilik vaadi! 'Bekar kimse kalmayacak'

Ekinözü İlçe Seçim Kurulu'na bağımsız belediye başkan adaylığı müracaatında bulunan Fahrettin Bozkurt, ilçe meydanında toplanan vatandaşlara seslendi. Başkan seçilmesi halinde ilçede genç ve yaşlı bekar olan herkesin evlenmesi için elinden geleni yapacağını ve bekar kimse kalmayacağını ifade eden Bozkurt, vatandaşlardan destek istedi.

Bozkurt, "Ben başkan heveslisi ve mal sevdalısı değilim. Sizlere hizmetkar olmak için buradayım. Burada bir bekar gençlik koyarsam beni burada parçalasınlar. Arkadaşlar gençlik çok önemli. Devletten alırsam alırım almazsam param var harcarım. Gençlik bekar kalmaz. Bütün gençler bekar. Genç ve yaşlıların hepsini bekar bırakmayacağım" dedi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





