HABER

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2019 16:24 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyaret ettiği Nilüfer ilçesinde vatandaşlar tarafından sevgi seliyle karşılandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyaret ettiği Nilüfer ilçesinde vatandaşlar tarafından sevgi seliyle karşılandı. Başkan Aktaş Bursaray’da 120 milyon liralık yatırımla 284 bin olan yolcu sayısını 440 bine çıkartacaklarını söyledi.
Nilüfer ilçesinde ziyaretlerine Nilüfer Belediyesi yanında vatandaşların ücretsiz yararlanması için açtıkları otoparkı gezerek başlayan Başkan Aktaş, daha sonra Nilüfer Diş Hastanesi’ni ziyaret ederek vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Daha sonra Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikayı ziyaret eden Başkan Aktaş’ı gören işçiler, başarı dileklerini iletti. Başkan Aktaş’ı Kayapa Organize Sanayi Camii çıkışında gören vatandaşlar, fotoğraf çektirmek için ve hayırlı olsun dileklerini iletmek için yoğun çaba gösterdi.
Yaptığı ziyaretlerde Bursa’ya yapacağı projeleri anlatan Aktaş, “Ben 15 ay önce göreve geldim. Bu süreçte şehir trafiğinin düzenlenmesiyle alakalı akıllı kavşak uygulamaları sinyalizasyon revizyonları, yeni kavşak uygulamalarımız oldu. Su ve raylı sitemde 2 kez indirimler yaptık. Yaptığımız iyileştirmelerle beraber yolcu sayımızda artışlar oldu. Vatandaşın faydasına olmayan konuları devreden çıkarttık. Bu süreçte dersimize çalıştık. Çok ciddi projeler hazırladık. Raylı sistemin sinyalizasyon revizyonunu yapıyoruz. Bu 120 milyonluk çalışmayla 3,5 dakikalık zaman aralığı 2 dakikaya inecek. Günde 284 bin yolcu taşıması yapıyoruz. Bu rakamı 440 bin kişiye çıkartacağız. Bu sadece sinyalizasyon revizyonuyla olacak. Bunun yanında metroyu şehir hastanesine ve Üniversite hattının Görükle’ye uzanması da var. Gürsu’dan başlayan Yıldırım, Osmangazi metrosunun startı verilecek. Bu dönem dolu dolu projelerle geçecek” diye konuştu.

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

Başkan Aktaş: “120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız”

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP Maltepe İlçe Teşkilatı istifa etti

CHP Maltepe İlçe Teşkilatı istifa etti

Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Genel Sekreter bıraktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Belediye Başkanı Behçet Saatcı partisinden istifa etti!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.