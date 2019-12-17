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Başkan Karalar'dan, Temsa'nın kurtarılması için çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 14:51 | Son Güncelleme

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bankalara olan kredi borçları nedeniyle yönetim tarafından üretimi durduran, Türkiye'nin önde gelen otobüs ve midibüs üreticileri arasında yer alan Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin üretime tekrar başlaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve diğer yetkililere çağrıda bulundu.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bankalara olan kredi borçları nedeniyle yönetim tarafından üretimi durduran, Türkiye'nin önde gelen otobüs ve midibüs üreticileri arasında yer alan Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin üretime tekrar başlaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve diğer yetkililere çağrıda bulundu.
Başkan Karalar, bankalara olan kredi borçları nedeniyle üretimi durduran Temsa’yla ilgili Özçelik-İş Sendikası Adana Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Öz Çelik İş Sendikası Adana Şube Başkanı Sedat Aydın, Hak-İş Adana İl Başkanı Abdurrahman Yücel ile fabrikada çalışan işçiler katıldı. Türkiye’nin en köklü otobüs firmalarından Temsa’nın bin 500 kişi istihdam ettiğini ve geçen yıl 125 milyar dolar ihracat yaptığını dile getiren Başkan Karalar, vadesi 2020 yılında olan 200 milyon dolar borç için bankaların haciz işlemi başlattığını kaydetti. Kent ihracatının yüzde 13’ünü karşılayan fabrikanın kapanacak duruma gelmemesi için hep birlikte çalışacaklarını kaydeden Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da 300 otobüs sipariş ettiğini hatırlattı.
Fabrikanın durumuna el atılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, CHP’li ve diğer belediyeler ile yetkililere çağrıda bulunan Karalar, "Fabrika yetkilileri 26 milyon dolarlık ihracata hemen gidecek ve para tahsil edilecek ürün olduğunu söylediler. Türkiye’de ilk kez yüzde 100 elektrikli otobüsü kendilerinin yaptığını söylediler. Türkiye’miz için, Adana’mız için çok ciddi ihracat ve gelir merkezi. Biraz itidal, biraz ilgiyle bu kardeşlerimiz işsiz kalmayacak. Böyle bir tesisin böyle bırakılmasına kimsenin gönlü razı olmaz. Temsa, 200 milyon dolar vadesi gelmemiş borcun altından kalkacak bir güçtedir" dedi.
Özçelik-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Sedat Aydın ise fabrika için yıllarca emek verdiklerine dikkat çekerek, şunları söyledi:
"Adana’mız için bir değer yaratıldı. Çalışanların çok emeği var. Türkiye için değer olan fabrikanın geldiği hal, Temsa çalışanlarını çok üzmektedir. Biz üretime tekrar başlamak, işimizin başında olmak istiyoruz. 300 otobüs değil, 3 bin otobüsü yine yetiştiririz. Şu anda ücretli izindeyiz, ancak 23’ünde son bulacak. Arkadaşlarımızın mağdur olmadan tekrar üretime başlaması konusunda mücadele veriyoruz. Gerekirse fabrika önünde toplanacağız."

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