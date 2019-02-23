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Başkan Maduro, ülkeye yapılan insani yardımları engelliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 19:47 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeye yapılan insani yardımları engellemeye devam ediyor.

Başkan Maduro, ülkeye yapılan insani yardımları engelliyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeye yapılan insani yardımları engellemeye devam ediyor. Venezuela ile Kolombiya arasındaki sınırı koruyan Bolivarcı Ulusal Muhafızlardan 4’ü görev yerini terk ederek Kolombiya’ya sığındı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise Venezuela’daki durumu yakından takip etmek için Güney Kore’ye olan seyahatini iptal etti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeye yapılan insani yardımları engellemeye devam ediyor. Sınırda toplanarak insani yardımları bekleyen Venezuelalıların, muhafızlarla arbedesi devam ediyor. Halk, Ulusal Muhafızlara taş atarken askerler ise çıkan olayları göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak engellemeye çalışıyor. Kolombiya-Venezuela sınırında insani yardımların ülkeye girmesini engellemek için bekleyen 4 Bolivarcı Ulusal Muhafız (GNB), görev yerlerini terk ederek Kolombiya’ya sığındı. Ülkeye insani yardımın girmesini savunan halk ise sınır şehri Urena’da askerlere karşı protesto başlattı.

Yardımın bugün ulaşması bekleniyor
İnsani yardım paketlerinin, günün ilk saatleriyle birlikte, Venezuela’ya geçmeye başlaması bekleniyor. Askerler, Venezuela’ya insani yardımların girişini engellemek için sokaklara ve sınır köprüsü Francisco de Paula Santander’a barikat kurdu. Kendisini Geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido ise bir kez daha orduya sosyal medya üzerinden, “Silahlı Kuvvetlere emrimizi tekrar ediyoruz. Anayasa’yı uygulayın, insani yardımı engellemekten vazgeçin. Halkın tarafına geçin” diye çağrıda bulundu.

Brezilya sınırına yardımlar geldi
İnsani yardım paketlerinin bir bölümü ise Brezilya’ya üzerinden Venezuela sınırına ulaştı. İki kamyonla taşınana malzemeler, her iki ülke arasındaki tarafsız bölgeye bırakıldı. Ancak sınır kapısı kapatıldığı için yardım malzemelerine henüz ulaşılamadı.

ABD’den “Cezasız kalmayacak”
ABD, Maduro ve takipçilerinin “cezasız kalmayacağına” dair güvence verdi. ABD Başkanı Donald Trump hükümeti adına Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Venezuela askerinin sivillere ateş ederek iki kişiyi öldürmesi ve 15 kişiyi yaralaması ile ilgili, “Venezuela ordusunun silahsız sivillere ve masum gönüllülere karşı güç kullanımı kabuk edilemez” ifadeleri yer aldı.

Bolton, Güney Kore gezisini erteledi
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela’daki durumu yakından izlemek için Güney Kore’ye olan seyahatini iptal etti. Sözcü Garrett Marquis’e göre, Bolton Trump ile Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong Un arasında Vietnam’da yapılacak zirvenin ayrıntılarını kesinleştirmek için Kore’ye gidecekti.

Başkan Maduro, ülkeye yapılan insani yardımları engelliyor

Başkan Maduro, ülkeye yapılan insani yardımları engelliyor

Başkan Maduro, ülkeye yapılan insani yardımları engelliyor

Başkan Maduro, ülkeye yapılan insani yardımları engelliyor

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