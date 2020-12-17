HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkan yardımcılarına saldıran belediye personeli serbest bırakıldı

Başkan yardımcılarına saldıran belediye personeli serbest bırakıldı

17.12.2020 18:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan yardımcılarına saldıran belediye personeli serbest bırakıldı

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz’a ve Emel Çakaloğlu’na bıçaklı saldırı girişiminde bulunan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda daha önce çalıştığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden, Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne alındığı öğrenilen K.K., Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelerek Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu ile tartışmaya başladı.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz’a ve Emel Çakaloğlu’na bıçaklı saldırı girişiminde bulunan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda daha önce çalıştığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden, Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne alındığı öğrenilen K.K., Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelerek Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu ile tartışmaya başladı. Şüpheli, Başkan Yardımcısı Önder Batmaz’a bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. Müdürlükte bulunan belediye personelleri de araya girince arbede yaşandı. Arbedede 3 kişi yaralanırken müdürlükten çıkan şüpheli, motosikleti ile bölgeden uzaklaştı. İddiaya göre elindeki bıçağı araziye atan K.K., bir süre sonra tekrar müdürlüğe döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, şahsı gözaltına alarak karakola götürdü. Çıkan arbede sırasında Önder Batmaz ve Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu’nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin hafif şekilde yaralandı. Darp raporu alan başkan yardımcıları, K.K.’dan şikayetçi oldu.
Adliye girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tehdit edildiğini ifade eden K.K. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.

Başkan yardımcılarına saldıran belediye personeli serbest bırakıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 19 gözaltı3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 19 gözaltı
KYK 500 personel alımı yapıyor! KYK 500 personel alımı yapıyor!

En Çok Okunan Haberler

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Önce büfe sahibini soydu, sonra dikkat dağıtmak için soyundu

Önce büfe sahibini soydu, sonra dikkat dağıtmak için soyundu

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sizlere serzeniş yerine...'

Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sizlere serzeniş yerine...'

Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

Diyarbakır'daki şırıngalı çikolatadan ölüme ilişkin soruşturmada 2 tutuklama

şırıngalı çikolatadan ölüme ilişkin soruşturmada 2 tutuklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü teröre asla yer yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü teröre asla yer yoktur

CHP'de bir taciz iddiası daha!

CHP'de bir taciz iddiası daha!

3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 19 gözaltı

3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 19 gözaltı

3 gündür her yerde aranıyordu! Secde eder halde ölü bulundu

3 gündür her yerde aranıyordu! Secde eder halde ölü bulundu

Sosyal medyadan 'eş değiştirme ilanı' veren çift yakalandı

Sosyal medyadan 'eş değiştirme ilanı' veren çift yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.