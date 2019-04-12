Başkanın seçim öfkesi

Aydın’ın Çine ilçesinde belediye başkanı seçilen CHP’li Enver Salih Dinçer, seçimde kendisine destek vermeyen bir firmayı cezalandırdı. İlçe merkezindeki Hamitabat Mahallesi’nde yıllardır faaliyet gösteren bir firmaya ait deponun giriş çıkışını gece yarısı dubalarla kapatan Çine Belediyesi’nin mahsur bıraktığı araçlar vinç yardımı ile saatler süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; 10 yıl önceki seçimlerde Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’i destekleyen Çine’deki Yılmazlar firması 31 Mart yerel seçimlerinde bu defa CHP’nin adayı Enver Salih Dinçer’i değil Cumhur İttifakı’nın adayı Celal Özden’i destekledi. 31 Mart yerel seçimleri tamamlanıp ilçede CHP’li başkan adayı Enver Salih Dinçer seçimi kazanınca Yılmazlar firmasını cezalandırdı. Önce firmanın yıllardır kullandığı iş yerine ait deponun girişini önlemek için kaldırım yaptıran Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, ardından gece yarısı firmanın tüm araçları depoda iken deponun giriş çıkışlarını da duba dikerek kapattı. Sabah iş yerine geldiklerinde ne yapacaklarını şaşıran firma sahipleri, araçlarını çıkarmak için belediyede muhatap bulamayınca akşam saatlerinde kiraladıkları vinç ile belediyenin mahsur bıraktığı araçları depodan çıkarabildi. Onlarca kişinin şaşkın bakışları arasında araçlarını kurtaran firmanın sahipleri demokrasiye saygı duymadığını ileri sürdükleri CHP’li Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’i eleştirdi.

Yapılan olayın tamamen bir siyasi öfke olduğunu ve Başkan Salih Dinçer’i bu davranışından ötürü kınadığını belirten AK Parti Çine İlçe Başkanı Mehmet Tosun, “Çine siyasi tarih açısından çok kötü günler geçiriyor. Yapılan uygulamalar ilçenin gerçekten tadını tuzunu kaçırdı” diye konuştu.

Firmanın sahibi İsmail Yılmaz ise böyle bir siyasi öfke görmediklerini belirterek “Belediye seçimlerinde Cumhur ittifakının adayını desteklediğimizden dolayı seçimi kazanan CHP’li Belediye başkanı Enver Salih Dinçer bizi böyle cezalandırıyor. Gece yarısı firmamıza ait depoda araçlarımız park halinde iken dubalarla depoya giriş çıkışı kapattı. Mağduruz. Hiçbir iş de yapamadığımız araçlarımızı kullanamadık” dedi.

Firmanın diğer ortağı Mevlüt Yılmaz da Çineli vatandaş olarak Çine’ye yatırım yapılması için kendilerine gelen Cumhur ittifakının adayını desteklediklerini, seçimden sonra da Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer tarafından önce ‘Burayı terk edin’ diye tehdit edildiğini ardından da bu olayları yaşadıklarını söyledi.

Seçimlerde Belediye Başkan adayı olan Cumhur İttifakı’nın adayı Celal Özden de seçimlerde oyu düşen ve seçimi kıl payı kazanan Dinçer’in öç almak için bu yola başvurduğunu ileri sürerek, “Salih Dinçer sadece bir esnafa değil kendisine oy vermediğini düşündüğü tüm esnafa karşı öç alma duyguları ile hareket etmeye başladı. Birçok esnafın inşaat ruhsatı iptal edildi. Suları kesildi. Bu yapılanları şiddetle kınıyorum” diye konuştu.