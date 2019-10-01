Başkent’in yolları çizgilerle daha güvenli

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in bulvar, cadde ve meydanlarında trafik ve yol çizgi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri özellikle trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafik ve yol çizgilerini yeniliyor.

Sürüş güvenliği

Büyükşehir Belediyesi, 15 metre ve üzeri genişlikte olan şehir içi yollar ile mahalleler arası grup yollarına yol çizgileri çekerek, sürüş güvenliği de sağlıyor.

Kızılay ve Sıhhiye gibi merkezi noktalar başta olmak üzere yıpranan ya da ihtiyaç duyulan yerlerde yapılan yol çizgisi ve işaretleme çalışmaları sayesinde trafik düzeni daha kontrollü sağlanırken, sürücüler de trafik kuralları konusunda farkındalık sahibi oluyor.

Okul çizgileri

Büyükşehir Belediyesi, okullarda eğitim ve öğretim gören öğrenciler için ayrıca okul bahçelerini oyun çizgileri ile boyayarak oyun alanları oluşturuyor.

Çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla son 6 ayda 106 okul bahçesini oyun çizgileriyle boyayan Büyükşehir Belediyesi, geleneksel çocuk oyunlarını da yeni nesillerle tanıştırıyor.

Tombikten mendil kapmacaya, yakar toptan sekseğe kadar birçok oyun çizgisini Başkentli öğrencilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, okulların otopark çizgilerini de yapıyor.