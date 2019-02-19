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Başkentte kesintisiz raylı ulaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 11:33 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Sincan OSB-Törekent-Kızılay ile Koru-Kızılay metro hattı arasındaki yolcu aktarması kaldırılarak kesintisiz ulaşım sağlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Sincan OSB-Törekent-Kızılay ile Koru-Kızılay metro hattı arasındaki yolcu aktarmasının kaldırılarak kesintisiz ulaşım sağlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sincan OSB-Törekent-Kızılay ile Koru-Kızılay metrosu arasında, Kızılay istasyonundaki yolcu aktarma uygulamasına son verildiği belirtildi.

Açıklamada, böylece Çayyolu Koru istasyonundan metroya binen vatandaşların, Eryaman ve Sincan'a kadar kesintisiz yolculuk yapabileceği ifade edildi.

- Seyahat süresi kısalacak

EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, hayata geçirilen uygulamayla 34 istasyondan oluşan, 46 kilometrelik OSB-Törekent-Kızılay ile Koru-Kızılay metrosu hattının birleştirildiğini bildirdi.

Aktarmasız ve kesintisiz ulaşımla metroda seyahat süresinin daha da kısalacağına işaret eden Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Vatandaşın rahat ulaşımı için 3 aşamalı hedefimiz vardı. Birincisi Batıkent aktarmasıydı, bunu daha önce çözdük. İkincisi Kızılay aktarmasıydı, bunu da şimdi çözdük. Üçüncüsü de hız sınırlamasıydı. Hız sınırlaması yapılan 17 noktamız vardı, onu 9 noktaya düşürdük. Bu sınırlandırmaları da peyderpey azaltacağız. Çalışmalarımız o yönde devam ediyor."

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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Raylı Sistem

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