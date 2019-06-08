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Başkent’te korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 08:51 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple alev alan gecekondu paniğe neden oldu.Olay, gece geç saatlerde Ankara’nın Çankaya ilçesi İncesu Mahallesi 153.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple alev alan gecekondu paniğe neden oldu.
Olay, gece geç saatlerde Ankara’nın Çankaya ilçesi İncesu Mahallesi 153. Sokakta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. İçerisinde bir kişinin yaşadığı iddia edilen gecekondu, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye erleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu alevleri kontrol altına aldı. Yangında, gecekondu yanarak kül olurken, içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Başkent’te korkutan yangın

Başkent’te korkutan yangın

Başkent’te korkutan yangın

Başkent’te korkutan yangın

Başkent’te korkutan yangın

Başkent’te korkutan yangın

Başkent’te korkutan yangın

Başkent’te korkutan yangın

Başkent’te korkutan yangın

Başkent’te korkutan yangın

Başkent’te korkutan yangın

Başkent’te korkutan yangın

Başkent’te korkutan yangın
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