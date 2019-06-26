HABER

Başkentte, uyuşturucuya ilişkin bilgilendirme standı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 15:31 | Son Güncelleme

ANKARA'da, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, oluşturulan stantta, vatandaşlara uyuşturucu konusunda bilgiler vererek, broşür dağıttı.

Başkentte, uyuşturucuya ilişkin bilgilendirme standı açıldı

İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, oluşturulan stantta, vatandaşlara uyuşturucu konusunda bilgiler vererek, broşür dağıttı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay işbirliğinde Kızılay'da stant açıldı. Stantta, vatandaşlara uyuşturucu konusunda bilgiler verilerek, broşür dağıtıldı. Ekipler, 'Farkındayız Farklıyız', 'Uyuma İhbar Et' sloganlarıyla, '0552 155 06 06' numaralı WhatsApp ihbar hattına vatandaşın karşılaştığı uyuşturucu satıcıları ve olayları ihbar etmesi uyarısında bulundu. Öte yandan 'Google Play' ve 'AppStore' üzerinde bulunan 'Uyuşturucu ile Mücadele' uygulaması üzerinden de ihbarın gerçekleştirebileceği bilgisi verildi. Vatandaşlar, stantlardaki uzman narkotik köpeklerine yoğun ilgi gösterdi.

FOTOĞRAFLI

Başkentte, uyuşturucuya ilişkin bilgilendirme standı açıldıBaşkentte, uyuşturucuya ilişkin bilgilendirme standı açıldıBaşkentte, uyuşturucuya ilişkin bilgilendirme standı açıldıBaşkentte, uyuşturucuya ilişkin bilgilendirme standı açıldı

PARTNERKırmızı ruj en çok onlara yakışıyorKırmızı ruj en çok onlara yakışıyor
Yazın en mutlusu çocuklarYazın en mutlusu çocuklar
Özel ders almadan LGS’de Türkiye birincisi olduÖzel ders almadan LGS’de Türkiye birincisi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Son dakika İstanbul Hadımköy'de fabrika yangını

İstanbul'da yangın! Ekipler sevk edildi

Hulusi Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Son dakika! Pedofili ifadeler içeren Zümrüt Apartmanı kitabıyla ilgili flaş gelişme!

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.