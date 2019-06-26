Başkentte, uyuşturucuya ilişkin bilgilendirme standı açıldı

İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, oluşturulan stantta, vatandaşlara uyuşturucu konusunda bilgiler vererek, broşür dağıttı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay işbirliğinde Kızılay'da stant açıldı. Stantta, vatandaşlara uyuşturucu konusunda bilgiler verilerek, broşür dağıtıldı. Ekipler, 'Farkındayız Farklıyız', 'Uyuma İhbar Et' sloganlarıyla, '0552 155 06 06' numaralı WhatsApp ihbar hattına vatandaşın karşılaştığı uyuşturucu satıcıları ve olayları ihbar etmesi uyarısında bulundu. Öte yandan 'Google Play' ve 'AppStore' üzerinde bulunan 'Uyuşturucu ile Mücadele' uygulaması üzerinden de ihbarın gerçekleştirebileceği bilgisi verildi. Vatandaşlar, stantlardaki uzman narkotik köpeklerine yoğun ilgi gösterdi.

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