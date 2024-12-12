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Başrollerini Sinem Kobal ve Alp Navruz'un paylaştığı "Her Şeyin Başı Merkür" filminin galası yapıldı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.12.2024 18:03
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Ayşe Balıbey'in aynı adlı eserinden esinlenilerek hazırlanan "Her Şeyin Başı Merkür" filminin galası yapıldı. Yapımcılığını Emre Oskay, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği filmin başrollerinde, Sinem Kobal, Seyit Alp Navruz ve Devrim Yakut yer alıyor. Film mesleğini başarıyla yerine getirmeye çalışan genç bir kadının hikayesini konu ediyor.

Başrollerini Sinem Kobal ve Alp Navruz'un paylaştığı "Her Şeyin Başı Merkür" filminin galası yapıldı

Ayşe Balıbey'in aynı adlı eserinden esinlenilerek hazırlanan "Her Şeyin Başı Merkür" filminin galasında yönetmen ve filmin başrol oyuncuları Sinem Kobal ile Alp Navruz vizyona girmeye hazırlanan filmlerine dair açıklamalarda bulundu.

"ROMANTİK KOMEDİ OLARAK YAKLAŞMADIM"

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Yönetmen Balcı, filmin bir uyarlama olduğunu belirterek, edebi metinlerin sinemaya aktarılmasının zor bir çaba olduğunu söyledi.Filmde Balıbey'in romanını okurken zihninde canlanan dünyayı oluşturmaya çalıştığına işaret eden Balcı, "Edebi uyarlamalar belli bir riski içinde barındırıyor. Fakat biz çok keyifli bir çekim süreci yaşadık. Bu benim ilk uzun metrajlı filmimdi. Bununla birlikte çok iyi bir ekiple çalıştık ve güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Esere bir romantik komedi olarak yaklaşmadım. Bir romantik macera filmi çekmeye çalıştım ve bunu başardığımızı ifade edebilirim." dedi.

"GÜZEL BİR DENEYİME KAPI AÇIYOR"

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romanın okuru için iyi bir malzeme sunduğunu vurgulayan Balcı, "Bir kitabı okuduğunuzda orada anlatılanlarla ilgili ister istemez sizde birtakım hayaller uyanıyor. Romandaki karakterlerin yaşamlarını anlatılanlar doğrultusunda siz de yeniden oluşturuyorsunuz. 'Ben olsaydım nasıl anlatırdım?' diye kendi kendinize soruyor ve düşünüyorsunuz. Bu da güzel bir deneyime kapı açıyor. Romanın bana verdiği imkanı doğru bir şekilde kullanmaya çalıştım. Bence ortaya herkesin seveceği bir iş çıktı. Seyirciyi hayat kaygısından uzaklaştıracak ve tebessüm ettirecek bir film bekliyor." diye konuştu.

"GÜZEL BİR UYARLAMAYA İMZA ATILDI"

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Oyuncu Sinem Kobal ise Ayşe Balıbey'in romanını filmden önce okuduğunu ve sevdiğini söyleyerek, projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Filmin oldukça naif bir hikayeyi içinde barındırdığını kaydeden Kobal, "Senaryo ortaya çıktıktan sonra, keyifle okuduğum bu eserin güzel bir şekilde beyazperdeye uyarlandığını gördüm. Filmimiz, genç bir kadının kendisini gerçekleştirme yolculuğunu naif bir şekilde anlatıyor. Bunun yanı sıra filmde astroloji de yine sade bir şekilde işleniyor. Bence romanın temel atmosferine sadık kalarak, güzel bir uyarlamaya imza atıldı. Romanı okuduğumda çok sevmiştim, ortaya çıkan filmin de seyirci için keyifli izlenecek bir yapım olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"SÜRPRİZLİ VE EĞLENCELİ BİR FİLM BEKLİYOR"

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Kobal, Türk sinemasının Kovid-19 salgını sonrasında bir duraklama yaşadığına dikkati çekerek, "Sektörün yaşadığı daralmanın aşılması ve sinemanın tekrar hayatımızın bir parçası olmasını çok önemsiyorum. Türk sineması bizim için her zaman çok kıymetli bir anlama sahiptir. Sinemaseverlerin iyi hislerle filmden ayrılacağını ve bunun herkese iyi geleceğini düşünüyorum. Seyirciyi sürprizlerle ve eğlenceli bir film bekliyor." görüşünü paylaştı. (AA)

HER ŞEYİN BAŞI MERKÜR FİLMİNİN KONUSU

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Her Şeyin Başı Merkür, mesleğini başarıyla yerine getirmeye çalışan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Elif, gazetecilik bölümünden dereceyle mezun olan genç bir kadındır. Ancak üniversitedeki başarısına rağmen istediği işi bir türlü bulamaz. Bir gazetenin astroloji yazarı olarak işe başlayan Elif, burçlarla bir ilgisi olmasa da mesleğini yapmaya çalışır. Hayran olduğu bir gazeteci ile aynı gazetede çalıştığını öğrendiğinde daha da motive olan Elif, bu sırada kendisini meslektaşı Fırat ile zorlu bir rekabetin içerisinde bulur. Elif hiç beklemediği maceralar yaşarken, astroloji onun rehberi olur.

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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Sinem Kobal
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