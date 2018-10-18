Başsavcılık'tan Cemal Kaşıkçı soruşturması hakkında açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili olarak yazılı bir açıklamada bulundu.
Açıklamada olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte Konsolosluk binası, konutu ve araçlarında gerekli incelemelerin yapıldığı belirtilerek, "Soruşturma uluslararası hukuk ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek tüm boyutlarıyla yürütülmektedir." denildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
"- Olayın adli mercilere (Levent Polis Karakolu) Hatice Cengiz tarafından bildirilmesi üzerine (2 Ekim 2018, saat 16.40) cumhuriyet başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanmıştır.
-Olay mahallinin diplomatik misyon temsilciliği olması sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Suudi Arabistan Krallığı yetkili temsilcilikleriyle gereken yazışmalar yapılmış ve olay mahallinde yapılacak arama ve kriminal incelemeler için izin verilmesi talebinde bulunulmuştur.
-Bu talebimizin 15 Ekim 2018 tarihi itibariyle Suudi Arabistan Kralliği yetkili makamlarınca kabul edildiğinin bildirilmesi üzerine aynı gün İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden arama, el koyma ve inceleme kararları alınmış. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve bir Cumhuriyet Savcısı başkanlığındaki olay yeri inceleme ekibi ile birlikte konsolosluk binası/konutu ve konsolosluk araçlarında gerekli adli işlemlere başlanmıştır.
-İnceleme ve soruşturmaya ilişkin diğer adli işlemler ayrıca devam etmekte olup adli soruşturma, uluslararası hukuk/teamül, anlaşma ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek titizlikle ve tüm boyutlarıyla yürütülmektedir. Soruşturma sürecinde ilerleyen aşamalarda gerektiği takdirde kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılacaktır.
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