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  4. Başta uğur böceği zannetti, gerçek sonradan ortaya çıktı!

Başta uğur böceği zannetti, gerçek sonradan ortaya çıktı!

İLGİNÇ HABERLER  | 27.05.2020 11:19 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ilk gördüklerinde uğur böceği sandıkları canlının zehirli bir örümcek olduğunu öğrenen kişiler büyük korku yaşadı. Boyutları küçük olmasına rağmen çok zehirli olduğu belirtilen uğur böceği örümceği, doğaseverleri de şaşırttı.

Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm üyelerinin görüntülediği uğur böceği örümceği Türkiye’de genellikle Güneydoğu, Doğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yaşıyor. Üzerinde uğur böceği desenleri bulunduğu için halk arasında uğurböceği örümceği olarak adlandırılan dünyada tehlikeli olarak kabul edilen türler arasında yer alıyor.

'İLK GÖRDÜĞÜMDE BEN DE UĞUR BÖCEĞİ ZANNETTİM'

Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Üyesi Ahmet Taşçı, tarafından Bilecik’in Osmaneli ilçesinde görüntülenen uğur böceği örümceğinin dünyada zehirli örümcek türleri arasında yer aldığını belirtti.
Taşçı “İlk gördüğümde ben de uğur böceği zannettim. Sonra detaylı inceleyince örümcek olduğunu gördüm. Sonra internette araştırma yaparak, bunun Esus Cinnaberinus türünden olan halk arasında da uğur böceği örümceği olarak adlandırılan bir örümcek türü olduğunu öğrendim. Sonrasında fotoğrafladıktan sonra örümcek yoluna devam etti. İlk defa böyle bir örümcekle karşılaştım” dedi.
Öte yandan uğur böceği örümcekleri böceklerle beslenirken, genelde yırtıcı ve saldırgan özellikleriyle tanınır. Kendilerine düşman olarak gördükleri küçük canlılar ile beslenirler. (İHA)

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