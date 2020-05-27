Başta uğur böceği zannetti, gerçek sonradan ortaya çıktı!

Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm üyelerinin görüntülediği uğur böceği örümceği Türkiye’de genellikle Güneydoğu, Doğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yaşıyor. Üzerinde uğur böceği desenleri bulunduğu için halk arasında uğurböceği örümceği olarak adlandırılan dünyada tehlikeli olarak kabul edilen türler arasında yer alıyor.

Taşçı “İlk gördüğümde ben de uğur böceği zannettim. Sonra detaylı inceleyince örümcek olduğunu gördüm. Sonra internette araştırma yaparak, bunun Esus Cinnaberinus türünden olan halk arasında da uğur böceği örümceği olarak adlandırılan bir örümcek türü olduğunu öğrendim. Sonrasında fotoğrafladıktan sonra örümcek yoluna devam etti. İlk defa böyle bir örümcekle karşılaştım” dedi.