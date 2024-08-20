Baştan aşağı püsküllü... Yalan'ın yıldızı Eylül Tumbar doğum günü tarzına yorum yağdı

MYNET-Netflix dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'de hayat verdiği 'Bambi' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Eylül Tumbar bu projesinin ardından Kendi Düşen Ağlamaz ve Yalan dizileriyle adından söz ettirdi.

Şimdilerde Aslıhan Güner'in başrolünde yer aldığı Yalan dizisinde 'Duru Aksoy' karakterine hayat veren Eylül Tumbar 22'nci yaş gününü kutladı.

ÇOK BEĞENİLDİ

Ünlü isimlerin akın ettiği geceye Eylül Tumbar şıklığıyla damga vurdu. Siyah tamamen püsküllü bir takım giyen Tumbar bu haliyle çok beğenildi.

Püsküllü büstiyeri ve püsküllü pantolonuyla dikkat çeken Tumbar kombinini kırmızı ruju ile tamamladı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin tarzı takipçilerinden tam not alırken sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok güzelsin', 'güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.