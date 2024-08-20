MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Baştan aşağı püsküllü... Yalan'ın yıldızı Eylül Tumbar doğum günü tarzına yorum yağdı

Baştan aşağı püsküllü... Yalan'ın yıldızı Eylül Tumbar doğum günü tarzına yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.08.2024 10:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melis Sözen ile başrolünü paylaştığı 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne' ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Eylül Tumbar şimdilerde Aslıhan Güner'in başrolünde yer aldığı Yalan dizisindeki performansıyla adından söz ettiriyor. 22'nci yaş gününü kutlayan Eylül Tumbar doğum günü tarzıyla sosyal medyayı salladı.

MYNET-Netflix dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'de hayat verdiği 'Bambi' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Eylül Tumbar bu projesinin ardından Kendi Düşen Ağlamaz ve Yalan dizileriyle adından söz ettirdi.

Şimdilerde Aslıhan Güner'in başrolünde yer aldığı Yalan dizisinde 'Duru Aksoy' karakterine hayat veren Eylül Tumbar 22'nci yaş gününü kutladı.

eylül 0

ÇOK BEĞENİLDİ

Ünlü isimlerin akın ettiği geceye Eylül Tumbar şıklığıyla damga vurdu. Siyah tamamen püsküllü bir takım giyen Tumbar bu haliyle çok beğenildi.

eylül 1

Püsküllü büstiyeri ve püsküllü pantolonuyla dikkat çeken Tumbar kombinini kırmızı ruju ile tamamladı.

eylül 2

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin tarzı takipçilerinden tam not alırken sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok güzelsin', 'güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
eylül tumbar
En Çok Okunan Haberler
Reha Muhtar'dan kötü haber! Gece yarısı düştü entübe edildi

Reha Muhtar'dan kötü haber! Gece yarısı düştü entübe edildi

Ersun Yanal, Amedspor kariyerine kabus gibi başladı!

Ersun Yanal, Amedspor kariyerine kabus gibi başladı!

Bahçeli'nin makam odasına yıllar sonra geri döndü

Bahçeli'nin makam odasına yıllar sonra geri döndü

Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor

Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor

Bir kutu kitap tam 40 bin TL! Özel okul çilesi bitmiyor

Bir kutu kitap tam 40 bin TL! Özel okul çilesi bitmiyor

Arda Turan Süper Lig'e fırtına gibi başladı!

Arda Turan Süper Lig'e fırtına gibi başladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.