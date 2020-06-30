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'Bataklık Operasyonu'nda ele geçirilen lüks araçlar sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 17:23 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'nun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi.

'Bataklık Operasyonu'nda ele geçirilen lüks araçlar sergilendi

Brezilya, Hollanda, İspanya dahil 9 ülke ve Türkiye'de de 11 ilde gerçekleştirilen 'Bataklık' operasyonu kapsamımda gözaltına alınan 67 kişiden, örgütün 2 tepe yöneticisi Nejat Daş ve Çetin Gören, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi. Farklı araçlarla Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden Nejat Daş, basın mensuplarının suçlamalarla ilgili sorusuna, "Neden burada olduğumu bilmiyorum" diye karşılık verdi.

Daş ve Gören'in sorguları, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yapılacak. Farklı illerde gözaltına alınan diğer şüphelilerin de Ankara'ya getirileceği belirtildi.

Şüphelilerden Çetin Gören'in, hem Brezilya hem Hollanda'da 26 yıl hapis cezasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirtilmişti.

LÜKS ARAÇLAR SERGİLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'nun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin bahçesi lüks araç galerisine döndü. (DHA)

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