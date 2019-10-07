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Batan bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 14:42 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasının ardından kurtarılan 11 kişi kıyıya getirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batan bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaada mevkisinde bir botun battığı ihbarı üzere bölgeye hareket etti.

Havadan ve denizden arama çalışması yapan ekipler, batan bottaki yabancı uyruklu 11 kişiyi kıyıya getirdi.

Düzensiz göçmenlerden 4'ü tedavi amacıyla Çeşme Devlet Hastanesine götürüldü.

Sahil güvenlik ekiplerinin denizdeki arama ve tarama çalışmaları devam ediyor.

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