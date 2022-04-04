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  4. Batman’da sokak ortasında dehşet! Eşini 11 yerinden bıçakladı

Batman’da sokak ortasında dehşet! Eşini 11 yerinden bıçakladı

04.04.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da 24 yaşındaki S.E., boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında 11 yerinden bıçakladı. S.E., ağır yaralı olarak tedavi altına alınırken, eşi gözaltına alındı. İşte kan donduran olayın detayları!

Batman’da sokak ortasında dehşet! Eşini 11 yerinden bıçakladı

Dehşete düşüren olay, Batman Meydan Mahallesi Şemsiye sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki S.E., boşanma aşamasındaki eşi ile sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle S.E., eşi tarafından 11 yerinden bıçaklandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.E’ye olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye sevk ederek tedavi altına aldı.

Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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kadına şiddet Batman
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